LIVE COVID|Frena il contagio ma aumentano i morti Brutte notizie nella domenica delle palme "virtuali"

AGGIORNAMENTO ORE 10.50 A Napoli subito 3500 domande per i buoni spesa

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 Il Ruggi primo ospedale ad usare ozonizzatori

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 Domenica amara: altri morti nel casertano

AGGIORNAMENTO ORE 9.00 Il sindaco Festa: ad Avellino erogati i primi voucher alimentari

AGGIORNAMENTO ORE 8.00 Niente benedizioni delle palme fuori e dentro le chiese

Buone notizie dalla Campania: solo 132 casi positivi nella giornata di ieri, col numero di tamponi che resta sotto i 3mila. 1500 quasi i test effettuati ieri.

Aumenta tuttavia il numero dei decessi, che ormai in Campania è vicino ai 200. Scende in campo intanto anche la Regione per star vicino ai cittadini e alle imprese con oltre 500milioni di euro, ma nessuno sconto sulle restrizioni: il Governatore infatti ha precisato che almeno fino a dopo Pasqua i cittadini dovranno rimanere in casa.

Più a lungo secondo le previsioni del Governo: si parla del 3 maggio come data per riprendere almeno ad uscire.