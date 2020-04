Covid Live|Calano i contagi ma si allarga la zona rossa Anche il Comune di Lauro "chiuso" con ordinanza di De Luca

AGGIORNAMENTO ORE 11.15 A Pozzuoli un altro decesso e tre nuovi contagiati

AGGIORNAMENTO ORE 11.09 A Torre del Greco 3 nuovi guariti e nessun contagio

AGGIORNAMENTO ORE 11.05 Arrivano i prefabbricati per l'ospedale del Mare

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 Messa "abusiva" a Caserta: denunciati il prete e i fedeli

AGGIORNAMENTO ORE 09.30 Rabbia di De Magistris: "Basta pregiudizi sui napoletani"

AGGIORNAMENTO ORE 08.30 Sale la tensione nelle carceri campane

AGGIORNAMENTO ORE 00.35 Anche Lauro diventa zona rossa: lo ha deciso De Luca

Rallenta il contagio in Campania: sono 108 i nuovi positivi di ieri, su 1400 tamponi analizzati. Si arriva così poco oltre i 3mila casi totali in Campania. Un dato positivo cui però si legano altri dati negativi: l'aumento dei morti innanzitutto, anche ieri infatti sono stati diversi gli anziani deceduti, e probabilmente oggi il conteggio arriverà a oltre 200 persone decedute dall'inizio del contagio, nella stragrande maggioranza dei casi, appunto, anziani.

E poi c'è un altro paese che il governatore De Luca ha deciso di chiudere e far diventare zona rossa: si tratta di Lauro, in Irpinia: troppi i casi di positività registrati negli ultimi giorni, tanto che lo stesso sindaco ha sollecitato il provvedimento.

Si entra dunque, come ha spiegato De Luca, nella fase decisiva del contrasto al virus: non bisogna uscire fino alle vacanze di Pasqua, un invito che è stato rivolto anche dall'oncologo Paolo Ascierto, in prima linea contro il virus, che sui social ha chiesto ai cittadini di restare in casa.