Live Covid|Campania in curva discendente: calano contagi Ieri 90 positivi, finalmente giù anche i numeri di Irpinia e Salerno

AGGIORNAMENTO ORE 11.10 Muore un'altra anziana in provincia di Caserta: positiva a Covid

AGGIORNAMENTO ORE 11 In diretta su 696 Tv lo speciale coronavirus: basta sintonizzare su 696 del digitale terrestre, o guardare la home del sito ottopagine.it oppure cliccare qui

AGGIORNAMENTO ORE 10.40 "Io sola e malata non ho soldi per medicine": colletta tra gli agenti per una vecchietta

AGGIORNAMENTO ORE 10.25 Troppi trasgressori tra panifici abusivi e furbetti della passeggiata

AGGIORNAMENTO ORE 10.15 Troppi contagi: chiude il reparto di chirurgia dell'ospedale di Nocera

AGGIORNAMENTO ORE 09.20 De Raho: "La crisi è un'opportunità per le mafie"

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 Ad Avellino 26 positivi e 140 persone in quarantena

Prosegue il trend di calo in Campania con i 90 tamponi positivi di ieri che lasciano pensare che la curva discendente sia stata finalmente intrapresa. Il numero di tamponi esaminati, 1253, è leggermente inferiore rispetto ai giorni precedenti, ma la percentuale, al di sotto del 10 per cento resta in ogni caso inferiore al trend delle ultime settimane. E il dato significativo è che calano anche in provincia di Salerno e in Irpinia

Superano i 200, però, i morti totali.

Impressionanti poi le immagini di Ponticelli di ieri, con l'arrivo dei 53 tir da Padova con a bordo i moduli per l'ospedale da campo da allestire all'Ospedale del Mare: un arrivo salutato dagli applausi, una scena che ricorda quasi altre epoche storiche.

E' stata anche la giornata dell'annuncio delle misure economiche messe in campo dal Governo: 400 miliardi per le imprese piccole, medie e grandi sotto forma di prestiti garantiti dallo Stato in percentuali dal 90 al 100 per cento.

Ma c'è anche il timore per quanto sta accadendo a Lauro, ultima città dichiarata zona rossa dal Governatore De Luca dove si temono 200 contagi.