LIVE COVID|Finalmente giù i contagi ma si allarga zona rossa 76 casi, dato più basso dal 7 Marzo. Paolisi si sveglia "chiusa" per ordinanza di De Luca.

AGGIORNAMENTO ORE 9.45 Mortaruolo: "Vicini alla comunità di Paolisi: la Regione è con voi"

AGGIORNAMENTO ORE 9.20 E c'è ancora chi va in spiaggia a prendere il sole

AGGIORNAMENTO ORE 9.00 Anomalia mascherine emergenza Covid: arrestato imprenditore

I numeri sorridono alla Campania: solo 76 contagi da covid-19 nella giornata di ieri, il numero più basso dallo scorso 7 marzo, quando però i tamponi effettuati erano molti di meno. Ieri 76 contagi da coronavirus sono venuti fuori da oltre 1800 tamponi: il 4 per cento, ben al di sotto del 10 per cento standard delle ultime settimane.

Sembrano attenuarsi anche i numeri dei decessi, attualmente intorno ai 225.

Una situazione che però non deve indurre facili e ingiustificati ottimismi, tant'è che il Sannio si è addormentato con una zona rossa in più, il Comune di Paolisi, “chiuso” con ordinanza di De Luca poco prima della mezzanotte.

Sarebbe dovuta arrivare in mattinata la firma per la zona rossa, ma pare che una fuga di notizie abbia indotto a rendere esecutiva l'ordinanza nottetempo. Pesa per il Comune caudino la situazione che si è creata all'indomani dei diversi tamponi positivi che si sono registrati nell'azienda avicola cittadina e che vedono coinvolti dipendenti e titolari. La chiusura persisterà fino al prossimo 18 aprile.

Ma la preoccupazione di molti sindaci e dello stesso governatore De Luca deriva anche dall'avvicinarsi delle festività pasquali: rientri, tentazioni di scampagnata, messe e riti religiosi che rappresentano l'esca ideale per la proliferazione del virus.