COVID LIVE|Contagi ancora al minimo ma col giallo Irpinia Dall'Unità di Crisi dicono 0 contagi, dall'Asl dicono che sono 21

SEGUI IL LIVE DI OGGI 10 APRILE 2020: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DALLA CAMPANIA DALLE REDAZIONI DI OTTOPAGINE.IT (PER APPROFONDIRE BASTA CLICCARE SULLA NOTIZIA)

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 In diretta sul canale 696 del digitale terrestre lo speciale coronavirus: visibile anche in home di Ottopagine.it o cliccando qui

AGGIORNAMENTO ORE 10.45 A Benevento in processione il crocifisso spezzato dalle bombe

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 Il sindaco: "O Lauro resta zona rossa e lo decide De Luca, o provvedo io da solo"

AGGIORNAMENTO ORE 09.30 Anche il presidente della Provincia di Salerno al tavolo nazionale per la fase 2

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 La protesta del sindaco: "Nel mio Comune neanche un tampone"

Si resta ancora su numeri e percentuali basse in Campania per quel che attiene al contagio da Coronavirus: dai dati dell'unità di crisi emerge una situazione di 98 contagi su 2080 tamponi effettuati, ancora una volta un dato inferiore al cinque per cento.

E dai dati in possesso dell'Unità di Crisi emergeva una situazione di contagi zero in Irpinia: su 76 tamponi nessun contagio al Moscati, salvo però pochi minuti dopo vedere la situazione ribaltata dal report dell'Asl che parla di 21 contagi. Un dato sicuramente da approfondire.

Rallenta anche il numero di decessi, sebbene l'Irpinia ieri abbia pagato di nuovo un dazio pesante con altri 3 anziani morti.

Occhi puntati anche sul Sannio con Paolisi diventato zona rossa ed ora in attesa degli ultimi tamponi relativi all'azienda avicola in cui si sono registrati diversi casi.

Preoccupa anche l'imminente arrivo delle festività pasquali: diversi sindaci si erano già organizzati chiudendo negozi ed attività, poi ci ha pensato De Luca a ordinare la serrata generale all'infuori di distributori di carburanti e farmacie. Attenzione anche agli spostamenti: strade e caselli autostradali saranno presidiati dai militari dell'esercito.