Covid Live | Contagi in calo, Campania blindata per Pasqua Da oggi scatta la task force: controlli anche su spiagge e sentieri di montagna

SEGUI IL LIVE DI OGGI 11 APRILE 2020: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DALLA CAMPANIA DALLE REDAZIONI DI OTTOPAGINE.IT (PER APPROFONDIRE BASTA CLICCARE SULLA NOTIZIA)

AGGIORNAMENTO ORE 9.30: Criticità al Da Procida di Salerno, la denuncia della Cisl

AGGIORNAMENTO ORE 9.00: Case di cura, Zinzi: "Subito una commissione d'inchiesta"

AGGIORNAMENTO ORE 08.00: Lauro blindata, De Luca proroga la zona rossa

Inizia un week-end da bollino rosso per la Campania. E c’entra nulla l’esodo che da tradizione caratterizza le festività pasquali. In piena emergenza Coronavirus vanno salvaguardati i sacrifici fatti nell’ultimo mese e, quindi, ci sarà tanto da lavorare per fare in modo che tutti si attengano al diktat di restare a casa. L’ultimo bollettino diramato dall’Unità di Crisi ha confermato il trend in calo degli ultimi giorni: su 2036 tamponi analizzati, 75 sono risultati positivi (-23 rispetto al giorno precedente). Segno che le misure adottate stanno facendo effetto ma, anche, che bisogna assolutamente continuare su questa strada.

Non a caso già da giorni è scattata la task force dei controlli le cui attenzioni sono rivolte soprattutto alle località turistiche. Da Napoli alla penisola sorrentina, passando per il Sannio, l’Irpinia, Caserta, la Costiera Amalfitana e quella cilentana: da stamane e fino a lunedì sera ci saranno controlli serrati per garantire il rispetto delle regole. Riflettori puntati su spiagge e sentieri di montagna dove ci si avvarrà anche dei droni per sorvolare l’area e scovare possibili furbetti. La Regione Campania, dal canto suo, ha disposto la serrata per (quasi) tutte le attività - compresi supermercati e negozi di generi alimentari - per le giornate di domani e lunedì.

Restrizioni che, naturalmente, hanno l’obiettivo di evitare assembramenti e fare in modo che prosegua il distanziamento sociale che è alla base delle azioni messe in campo per provare a sconfiggere il Coronavirus.