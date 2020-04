LIVE COVID|Contagi al minimo: Campania in curva discendente Ieri solo 66 nuovi contagi. Guartito il paziente 1 nel Sannio... ma dopo quasi 50 giorni

SEGUI IL LIVE DI OGGI 13 APRILE 2020: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DALLA CAMPANIA DALLE REDAZIONI DI OTTOPAGINE.IT (PER APPROFONDIRE BASTA CLICCARE SULLA NOTIZIA)

AGGIORNAMENTO ORE 12.45 Due mamme in ospedale per il covid e il loro messaggio di speranza

AGGIORNAMENTO ORE 12.30 Beccato in spiaggia dalla polizia: denunciato

AGGIORNAMENTO ORE 12.20 Un'altra vittima nel Sannio

AGGIORNAMENTO ORE 12.15 Parla il medico contagiato al Moscati: "Sono guarito, ora torno in ospedale"

AGGIORNAMENTO ORE 12.10 Strade deserte, traffico zero: c'è rispetto per i divieti

AGGIORNAMENTO ORE 11.51 Ecco i più colpiti dal virus: ipertesi e persone con problemi cardiaci e renali

AGGIORNAMENTO ORE 11.30 Dal Taurasi una speranza per combattere il virus

AGGIORNAMENTO ORE 11.15 Tamponi negativi, poi la febbre: "temo di aver preso il virus"

AGGIORNAMENTO ORE 10.50 Ruggi: solo 5 positivi, ma aumentano i decessi

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 Carabinieri anti covid controllano runners e coppiette

AGGIORNAMENTO ORE 09.50 Cantano e ballano ammassati sulle scale di un palazzo: "vergogna"

AGGIORNAMENTO ORE 09.30 Controlli anti covid: in strada anche la polizia penitenziaria

AGGIORNAMENTO ORE 9.15 Parroco porta in processione solitaria Gesù risorto sul trattore

Solo 66 casi ieri in Campania: numero più basso negli ultimi giorni. E da una settimana almeno non si registrano più giornate da 200 positivi al covid-19 il che farebbe propendere per l'idea di essere in curva discendente. Cala anche il numero di decessi con e per coronavirus: ieri sono stati quattro e si resta ancora sotto quota 250.



Colpisce il caso del paziente 1 sannita: che si era ammalato negli ultimi giorni di febbraio ed è stato dichiarato guarito ieri, dopo oltre 50 giorni, perché i tamponi rivelavano ancora la presenza del virus ed quindi almeno in linea teorica pur godendo sempre, per fortuna, di ottima salute, il ragazzo era ancora contagioso. Un dato che fa riflettere sull'entità delle quarantene per i potenziali asintomatici: bastano 15 giorni?



Da sottolineare anche che il timore di istituzioni e medici di trasgressione alle regole per le festività pasquali si è rivelato quasi infondato: pochissimi si sono avventurati in riunioni o fughe per le seconde case e località balneari e la stragrande maggioranza dei cittadini campani hanno rispettato la legge, salvo casi eclatanti di eclatante stupidità.



Occhi puntati oggi sulla Pasquetta: con le strade ancora presidiate da esercito e forze dell'ordine.

Si iniziano a intravedere i primi spiragli inoltre, con la riapertura di negozi di abiti per bambini, ma a differenza di quanto previsto dal governo non di librerie come chiarito da ordinanza di De Luca.