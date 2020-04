Prendere un Macbook ricondizionato: prezzi e vantaggi I prodotti Apple sono veri e propri top di gamma

L’azienda californiana ha dimostrato di produrre computer di altissima qualità. I prezzi, però, potrebbero risultare abbastanza proibitivi. A meno che non si opti per il ricondizionato

Acquistare un Macbook è un investimento consistente ma duraturo e ammortizzato negli anni. I computer Apple, infatti, sono dotati di tutti gli strumenti necessari per lavorare o per studiare. A questo si aggiunge un design invidiabile e – nel caso di un Macbook Pro– prestazioni senza pari.

Nonostante le titubanze di molti, i computer ricondizionati sono sempre più venduti perché evidentemente i vantaggi sono molti. Uno dei rivenditori top in italia per prodotti ricondizionati è Beck Market: sul loro e-commerce si possono trovare prodotti di prima qualità ad un prezzo davvero speciale.

Quali sono i vantaggi di comprare ricondizionato?

Invece di ripiegare su un prodotto di bassa qualità, l’alternativa ideale è il ricondizionato. Rivenditori come Beck Market offrono una garanzia di 36 mesi su ogni prodotto acquistato ed un periodo di 14 giorni in cui decidere di ottenere un rimborso completo. Nel caso il computer acquistato non dovesse essere conforme alle aspettative è possibile restituirlo ottenendo il 100% della somma spesa. In altre parole, soddisfatti o rimborsati.

Garanzia aumentata

Da non sottovalutare neanche la garanzia di 36 mesi, di molto maggiore a quella prevista per legge e uguale alla garanzia estesa fornita da Apple. Potrai essere quindi sicuro di usare il tuo Macbook per più di tre anni senza intoppi, e nel caso sorgessero, un manutentore esperto sistemerà il tuo computer. Nel caso non fosse possibile la riparazione, potrai averne un altro appena ricondizionato!

Il post vendita non si esaurisce con la garanzia. Nel caso dovessero sorgere malfunzionamenti o il computer dovesse essere stato accidentalmente danneggiato, una rete di tecnici è sempre a tua disposizione. Le riparazioni fuori garanzia saranno effettuate ad un prezzo di favore, inferiore a quello di mercato.

Pagamento a rate

Anche per tutti i prodotti acquistati su Beck Market è prevista la rateizzazione della somma spesa. È quindi sempre possibile acquistare un prodotto ricondizionato a rate, esattamente come se fosse nuovo. Cambia solo il prezzo.

Sostenibilità ambientale

Beck Market è molto sensibile al problema ambientale. I rifiuti tecnologici continuano ad ammassarsi nelle discariche e spesso non possono essere riciclati. Fin ora è stato possibile evitare lo spreco di 1.700 tonnellate di materiali assemblati e 72 mega tonnellate di materie prime. Un vantaggio da considerare in ottica della sostenibilità ambientale: i prodotti ricondizionati possono aiutare a ridurre la mole di rifiuti nelle discariche. Inoltre, proprio per festeggiare i risultati raggiunti, Beck Market ha deciso di piantare 100.000 alberi ed il numero potrebbe aumentare presto!

Come si è visto, acquistare un prodotto ricondizionato, che sia un Macbook, un pc di un’altra marca o qualsiasi tipo di elettrodomestico, ha infiniti vantaggi. Basta affidarsi al giusto rivenditore che possa sempre certificare l’operato dei propri tecnici. Beck Market è l’unico in Italia a garantirlo sempre su ogni prodotto.