Il bonus 18enni per acquisto tablet e pc, al via la petizione Si chiede al ministro di poter inserire nella lista dei beni acquistabili anche computer

Su Change.org è stata lanciata una petizione per chiedere al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo Dario Franceschini di includere pc e tablet nella lista dei beni acquistabili con il bonus cultura di 500 euro che può essere richiesto dai giovani che hanno compiuto 18 anni.

“In questo particolare momento storico pc e tablet non sono da considerarsi materiale ludico ma bensì dispositivi utili all’apprendimento che permettono di accedere a corsi e lezioni a distanza, visto che siamo in un periodo di quarantena. Anche in futuro, quando l’emergenza sarà passata, inevitabilmente saranno apportate delle modifiche alle nostre abitudini e al nostro siile di vita per cui sarà fondamentale avere degli strumenti che consentono di accedere da remoto a corsi didattici. Già prima del Coronavirus la direzione che si stava prendendo era questa, ora lo sarà a maggior ragione, quindi sosteniamo a pieno questa petizione.”- è stato il commento del Consigliere Regionale del sole che ride Francesco Emilio Borrelli membro della commissione cultura in consiglio regionale.

link alla petizione: https://www.change.org/p/dario-franceschini-18app-acquistare-pc-tablet-e-hostpot-mobile-per-la-didattica-a-distanza