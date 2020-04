COVID LIVE| Campania con pochi contagi: si va verso fase 2 Ieri 80 positivi, perlopiù nel napoletano. Si intravede l'uscita dal lockdown

ECCO IL LIVE DI OGGI 16 APRILE 2020: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DALLA CAMPANIA DALLE REDAZIONI DI OTTOPAGINE.IT (PER APPROFONDIRE BASTA CLICCARE SULLA NOTIZIA)

AGGIORNAMENTO ORE 10.35 Rapinatore in mascherina: si finge cliente e svaligia farmacia

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 Focolaio in ospedale: ancora un morto a Nocera

AGGIORNAMENTO ORE 10.15 Troppi clienti nel negozio: polizia multa esercente per 400 euro

AGGIORNAMENTO ORE 09.45 Altri due contagi a San Valentino Torio

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 La lettera del vescovo Melillo ai giornalisti: "Grazie, siete ambasciatori in questo periodo"

Continua a essere basso il numero di contagi in Campania: 80 ieri, con i positivi ad oggi concentrati in gran parte nella zona del napoletano, con l'ospedale di Pozzuoli che preoccupa per via dei numerosi contagi. I fronti dunque sono tre: gli ospedali, le strutture per anziani e i contagi familiari come ha specificato il governatore De Luca.



Per quanto attiene alle strutture sanitarie si muove anche la Procura, con gli interrogatori degli operatori di Villa Margherita, centro di riabilitazione focolaio nel Sannio, che sono stati effettuati a telefono.

Sale a quasi 300 il numero dei morti di covid nella Regione.



Ma si comincia ormai a intravedere l'uscita, con le riflessioni sulla fase 2 che ormai prendono il posto di quelle relative alla sicurezza: De Luca ha annunciato di pensare a screening di massa e protezioni pe tutti, a tal proposito infatti si sta per riaprire il bando per consentire anche ai laboratori privati di effettuare i tamponi.