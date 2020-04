Covid-19. Contagi in calo in Campania, si va verso la fase 2 SEGUI IL LIVE - Totale complessivo positivi Campania: 3.988. Effettuati 46.294 tamponi

SEGUI IL LIVE DI OGGI 18 APRILE 2020: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DALLA CAMPANIA DALLE REDAZIONI DI OTTOPAGINE.IT (PER APPROFONDIRE BASTA CLICCARE SULLA NOTIZIA)

“Se il Nord apre io blocco la Campania, blinderò i confini”. Il governatore della Campania ieri ha tuonato contro le regioni del Nord. Il Presidente Vincenzo De Luca non ha usato mezzi termini, durante la sua diretta settimanale per lanciare un messaggio forte e chiaro che ha avuto un eco nazionale. I numeri sino in calo in Campania. Dei 2.597 tamponi analizzati ieri presso le strutture delle cinque province solo 37 persone sono risultate positive. Un buon dato anche se i decessi in Regione sfiorano ormai quota 300. Sono infatti 293 - dati alle 24 di ieri - i morti; 631 i guariti.

Si guarda dunque alla fase 2 ma il governatore De Luca non allenta la presa proprio perchè teme ancora focolai che potrebbero esplodere con l'allentamento delle misure nelle regioni del Nord.