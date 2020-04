COVID LIVE|Contagi ancora al minimo, ma c'è nuova zona rossa Saviano "chiusa" dopo il corteo per l'ex sindaco. Cala anche numero di malati in terapia intensiva

AGGIORNAMENTO ORE 11.20 Sindaca di Riccione contro De Luca: "Vi vuole chius? Venite da noi"

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 La denuncia "Chi fa pulizie in ospedale è abbandonato"

AGGIORNAMENTO ORE 10.20 Folla ai funerali: anche Saviano diventa zona rossa

AGGIORNAMENTO ORE 09.45 Il sindaco Festa chiede poteri speciali da Commissario

AGGIORNAMENTO ORE 09.30 A spasso col cane nonostante divieti: multato

Contagi sempre in discesa ma una nuova zona rossa in Campania. Infatti ieri sono stati solo 41 i tamponi risultati positivi al covid19 nella Regione, su oltre 2800 analizzati in giornata: percentuali sempre bassissime che lasciano sperare in una fase di contagi zero a breve.



Sale il numero di decessi, che supera 300 persone ma cresce a un ritmo doppio quello delle persone guarite, ad oggi oltre 600. Positivo anche il dato sui ricoveri: sono 76 le persone in terapia intensiva, dato più basso dallo scorso 20 marzo.



Hanno colpito però le immagini del corteo funebre a Saviano, in onore dell'ex sindaco Carmine Sommese, medico e morto proprio a causa del coronavirus. Folla e assembramento che hanno spinto il governatore De Luca a istituire la zona rossa nel comune del napoletano fino al prossimo 25 aprile. Zona rossa che è stata prorogata a Paolisi.