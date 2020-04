COVID LIVE|Tanti guariti, pochi contagi: vicina fine incubo Realistica la stima di contagi zero a maggio

La curva discendente è bella che intrapresa: 45 contagi nella giornata di ieri su 1900 tamponi analizzati, percentuali sempre inferiori al 5 per cento, con zone come il casertano ad esempio ormai a contagi zero dopo aver destato preoccupazione nelle scorse settimane.



Certo, ci sono ancora zone che preoccupano: è il caso di Angri dove si teme che se il numero di contagi continuerà a crescere potrà arrivare l'ordinanza di chiusura del Governatore De Luca e dunque la zona rossa. Ma in generale la stima della Campania a contagi zero per la metà di maggio ad oggi sembra realistica così come realistico è immaginare già la fase due: lo stesso De Luca ieri ha aperto all'ipotesi di ricominciare con le attività di cibo d'asporto. Si vedrà nei prossimi giorni.



Ad oggi le buone notizie sono rappresentate anche dalle numerose guarigioni e dunque dall'alleggerimento dei reparti ospedalieri.