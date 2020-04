LIVE COVID|Decessi, contagi e ricoveri in calo: bene Campania Si intravede la fine, ma gli esperti avvertono: presto per riapertura.

AGGIORNAMENTO ORE 11.30 Ariano Irpino: Franza contro De Luca e Morgante per via dei ritardi

AGGIORNAMENTO ORE 11.15 Positivo vigile urbano: tamponi per tutti gli agenti

AGGIORNAMENTO ORE 11.10 Funerali Sommese: multe per sindaci e consiglieri

AGGIORNAMENTO ORE 10.20 Sindaco guarisce da Covid: bentornato a casa

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 Festa: a giorni arriveranno le mascherine, ma ora basta psicosi

AGGIORNAMENTO ORE 09.30 Bene il Sannio: ieri niente casi tra Benevento e provincia

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 ASCIERTO: "STO CON DE LUCA, PRESTO PER RIAPRIRE TUTTO"

Meno contagi, meno decessi e gli ospedali che man mano si svuotano: la #Campania in questo momento sembra intravedere la fine dell'incubo #coronavirus, che non l'ha investita in pieno come le regioni del nord, certo, ma ha comunque funestato in maniera importante un tessuto che è ovviamente più fragile.



E dunque anche ieri solo pochi contagi da covid19: 61 su 2500 tamponi, circa il 2,5 per cento. Una media stabile nelle sue dimensioni modeste: si era stabilizzata intorno al 10 per cento dei tamponi a metà marzo, crescendo fino al 20 per cento nelle settimane successive per poi ridiscendere nell'ultima settimana a dimensioni modeste, come detto.



Il numero dei decessi supera ormai i 300: un tributo pesante che anche la Campania ha dovuto pagare per via del coronavirus. La nota positiva è il numero di guariti, stabilmente superiore, mentre si svuotano le terapie intensive: oggi sono ricoverati la metà dei pazienti rispetto a 3 settimane fa.



Ma c'è ancora da stare attenti, come ricordato anche dall'oncologo Paolo Ascierto che ha espresso qualche perplessità sull'ipotesi di riapertura immediata.

E infatti anche le decisioni relative ad Ariano, zona rossa che ha pagato un tributo altissimo nei giorni scorsi vanno in questa direzione: oggi sarebbe dovuto terminare il lockdown totale, che invece è stato prorogato di 48 ore.