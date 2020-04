Da Lunedì ok all'asporto in Campania Decisione presa nel corso della task force regionale

Da lunedi' prossimo sara' nuovamente possibile consegnare cibo d'asporto in Campania. La decisione e' stata presa nel corso della riunione della task force regionale, convocata per valutare la possibile riapertura delle attivita' legate a questo settore, delle librerie e delle cartolerie. Con l'ordinanza numero 13 del 12 marzo scorso, il presidente della giunta, Vincenzo De Luca, aveva chiuso fino al 25 marzo le attivita' di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, dando la possibilita' a supermercati ed esercizi che vendono beni di prima necessita' di effettuare consegne a domicilio solo di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi Dpi. Una decisione piu' rigida rispetto alla normativa nazionale e alle scelte fatte dalle altre regioni, che in queste settimane ha generato un ampio dibattito. Oggi la task force ha deciso di consentire nuovamente la consegna a domicilio, a partire dal 27 aprile, definendo le misure precauzionali a tutela dei dipendenti delle attivita' e degli utenti, a cominciare dagli interventi di disinfezione e sanificazione dei locali dopo molte settimane di inattivita'.