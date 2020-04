COVID LIVE|Ok asporto, via zone rosse: fine incubo più vicina Ma ad Avellino torna la paura: contagiati medici e infermieri del Moscati

SEGUI CON NOI IL LIVE DI OGGI 22 APRILE 2020: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DALLA CAMPANIA DALLE REDAZIONI DI OTTOPAGINE.IT (PER APPROFONDIRE BASTA CLICCARE SULLA NOTIZIA)

AGGIORNAMENTO ORE 11.45 Muore un'altra anziana a Torre del Greco

AGGIORNAMENTO ORE 11.10 Indennità da 1000 euro a professionisti e autonomi: online la piattaforma regionale

AGGIORNAMENTO ORE 11.05 Case di riposo focolaio: "Si indaghi su immobilismo di Asl e Prefetto"

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 In diretta su 696 tv lo speciale coronavirus di Ottochannel 696. Visibile sul canale 696 del digitale terrestre o in home del sito o cliccando qui

AGGIORNAMENTO ORE 10.45 Muore un'altra anziana in provincia di Caserta

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 Distribuzione mascherine in farmacia per famiglie indigenti

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 Fase 2 covid: interviene garante disabili

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 Moscati: torna la paura. Contagiati medici e infermieri

AGGIORNAMENTO ORE 01.00 De Luca - Fontana: il confronto tra governatori e le idee diverse sulla fase 2

Si comincia a pregustare un aperitivo di ritorno alla normalità in Campania dopo la giornata di ieri.

L'addio a un'altra zona rossa, quella di Paolisi, il numero sempre basso di contagi e l'ok finalmente al cibo da asporto da lunedì lasciano che arrivi un raggio di luce, una speranza di ritorno alla normalità dal sapore semplice, magari di una pizza.

Ciò alla luce di contagi che continuano ad essere in calo: solo 50 nella giornata di ieri su oltre 2mila tamponi. Percentuali sempre basse dunque, al netto della preoccupazione relativa a situazioni come quella verificatasi in Irpinia, con un nuova ondata di contagi all'ospedale Moscati tra medici e infermieri.

Dunque, al netto delle buone notizie l'esigenza di mantenere alta l'attenzione ed evitare di vanificare tutti gli sforzi fatti finora per contenere l'epidemia appaiono fondamentali.

E' stata anche la giornata del confronto tra De Luca e Fontana, quella di ieri: chi immaginava tintinnio di sciabole è rimasto deluso però visto che i due si sono fronteggiati in maniera assolutamente sobria ribadendo idee diverse, da un lato la preoccupazione relativa a una riapertura troppo repentina alle persone, anche in una regione che ancora fa registrare 1000 contagi al giorno, dall'altra l'idea che sia necessaria una riapertura e una fase di convivenza col virus. Un confronto assolutamente amichevole: le idiozie cacofoniche e imbecilli erano altrove.