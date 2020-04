Trasporto merci, vitale investire in manutenzione e sicurezza Sviluppate soluzioni innovative per proteggere merci trasportate e operatori dei veicoli aziendali

Il trasporto delle merci coinvolge un ampio numero di aziende appartenenti ai più diversi settori e impegnate nella commercializzazione di prodotti appartenenti a tantissime categorie merceologiche.

Ciò che accomuna tutte queste realtà è la necessità di investire nella sicurezza dei propri camion e furgoni e di non sottovalutare l’importanza della loro manutenzione. Proprio per questo sono state sviluppate delle soluzioni innovative volte a proteggere sia le merci trasportate che gli operatori ai quali viene affidata la guida del mezzo.

Rendere sicuri i veicoli per il trasporto merci con un gps tracker

Il trasporto delle merci implica per le aziende una serie di costi indispensabili: dotarsi di veicoli commerciali, infatti, comporta una spesa piuttosto elevata, che viene ammortizzata gradualmente nel corso del tempo. Questo ovviamente spiega come mai la minaccia di furti sia concreta e perché essa sia maggiore con l’aumentare del valore dei prodotti trasportati.

Anche la gestione delle operazioni di trasporto potrebbe comportare dei rischi, legati a diverse eventualità. È possibile, infatti, che durante gli spostamenti possano verificarsi imprevisti come guasti o l’imbocco di una strada sbagliata.

Tutto questo spiega come mai sia fondamentale investire su dispositivi intelligenti in grado di garantire la sicurezza dei veicoli e di fornire informazioni che permettano di pianificare al meglio gli spostamenti dei propri furgoni o camion.

È per questa ragione che molte aziende hanno scelto di installare un gps tracker con sim integrata sui propri veicoli commerciali, essendo un dispositivo in grado di soddisfare tutte le sopracitate necessità.

In primo luogo, infatti, questo strumentotutela i mezzi adibiti al trasporto merci, perché offre la possibilità di conoscerne in ogni momento la loro posizione. Inoltre,registra anchei percorsi effettuati, così da poter analizzare i dati relativi ai trasporti e controllare che non siano state percorse strade non incluse nel tracciato previsto.

Grazie agli allarmi di traino e alla possibilità di attivare il blocco motore, questo strumento rappresenta la soluzione perfetta per una protezione a trecentosessanta gradi di qualsiasi veicolo commerciale.

Un altro vantaggio di questo dispositivo di tracciamento elettronico è il risparmio economico che è in grado di determinare.Un gps tracker, infatti, consente di aumentare la produttività, sfruttando al massimo le possibilità di ogni singolo veicolo del parco mezzi.

Tenendo sotto controllo i percorsi dei furgoni si potranno ridurre le soste, eliminando quelle superflue, e i chilometri extra non previsti dal tracciato, riducendo in questo modo le spese. Si potrà accedere ai dati da pc e smartphone, basterà avere una connessione di rete e le credenziali per l’accesso alla piattaforma.

Perché investire sulla manutenzione dei veicoli

La sicurezza dei veicoli è fondamentale, ma anche la manutenzione non deve essere sottovalutata. Spesso si pensa che fare dei controlli periodici alla flotta aziendale e sostituire alcuni componenti che iniziano ad apparire usurati porti dei costi extra evitabili, così da mantenere contenute le spese mensili. Una politica di questo tipo può risultare vantaggiosa nel breve periodo, ma a lungo termine ci si renderà conto di dover sostenere delle spese molto più alte.

Questo dimostra che la manutenzione fa risparmiarea patto che sia condottaperiodicamente e che sia affidata a dei professionisti del settore. I controlli aiutano anche a proteggere i dipendenti e le merci, perché garantiscono di viaggiare sempre in condizioni ottimali, garantendo pienamente la sicurezza stradale.

Dei veicoli perfettamente funzionanti limitano notevolmente gli eventuali ritardi che si potrebbero avere nel trasporto delle merci, garantendo una migliore continuità dell’attività aziendale, con un possibile conseguente aumento del fatturato e dell’immagine pubblicadell’impresa.