COVID LIVE|Casi sempre in discesa e Ariano fuori da zona rossa Buone notizie anche dal Moscati: nessun medico o infermiere positivo

AGGIORNAMENTO ORE 11.20 Non rispettano norme anti contagio: chiuse sei aziende

AGGIORNAMENTO ORE 11.15 "Riaperture? Solo per buffet funebri, ma su prenotazione": l'ironia dei baristi

AGGIORNAMENTO ORE 11.10 Tantissimi i campani in difficoltà economica per il covid

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 In diretta su 696 tv lo speciale coronavirus di Ottochannel 696. Visibile sul canale 696 del digitale terrestre o in home del sito o cliccando qui

AGGIORNAMENTO ORE 10.40 Detergente per mani spacciato per disinfettante: denunciati

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 Hanno paura del 5g: bruciano antenne e restano senza segnale

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 Procede la distribuzione delle mascherine della Regione

AGGIORNAMENTO ORE 09.30 Ariano è finalmente fuori dalla zona rossa

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 Volontario 58enne stroncato dal Covid

Si vede la fine del tunnel: dalla prossima settimana ripartono pizzerie, bar e pasticcerie, anche se solo a domicilio e i numeri dei contagi covid in Campania restano sempre bassi.



Certo, ha generato discussione la decisione di De Luca di aprire solo alle consegne a domicilio e su prenotazione, molti hanno giudicato più conveniente restare chiusi, ma è comunque un passo in avanti verso un “dopo” che non è fatto di città deserte e saracinesche abbassate.



E la buona notizia arriva anche da Avellino: si era temuta l'esplosione di un nuovo focolaio al Moscati ma i tamponi sul personale sono risultati tutti negativi, facendo tirare un sospiro di sollievo. Non solo: c'è anche Ariano, paese funestato da contagi e morti ormai fuori dalla zona rossa, seppur con diverse limitazioni ancora esistenti.



I numeri come detto restano bassi: ieri solo 53 positivi al coronavirus su oltre 2500 tamponi effettuati: il 2 per cento totale, pochi positivi che però suggeriscono di tenere ancora alta l'attenzione almeno finché non si avranno giornate di contagi zero.