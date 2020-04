Mercato libero: tutto quello da sapere Come scegliere il fornitore di luce e gas

Ad oggi in Italia ci sono due mercati energetici per l’energia elettrica e il gas, il serviziodi Maggior Tutela e il mercato libero. Il primo mette a disposizione delle tariffe agevolate con costi indicati dall’ARERA (l’Autorità di Regolazione per l’Energia, le Reti e l’Ambiente), mentre il secondo consente di sottoscrivere il servizio desiderato, scegliendo tra le migliori offerte luce e gas del settore.

L’inizio del 2022, però, segnerà la fine del mercato tutelato, perciò tutti gli utenti dovranno necessariamente trovare un fornitore nel mercato libero, altrimenti si attiveranno misure alternative come il Servizio di Salvaguardia.

È importante sottolineare che il passaggio al mercato libero è completamente gratuito, inoltre non comporta nessuna interruzione del servizio di fornitura.

Come scegliere il fornitore di luce e gas

La scelta del fornitore giusto non è semplice, infatti esiste un’ampia gamma di proposte differenti all’interno del mercato libero. È indispensabile, quindi, capire come destreggiarsi nel modo giusto per capire come ottenere il più consistente risparmio possibile in bolletta e migliorare il servizio energetico.

Innanzitutto, prima di iniziare a valutare le varie offerte per la luce e il gas sarà importante informarsi sui prezzi delle utenze, dunque sul costo del Smc per il gas e del kWh per l’energia elettrica. In questo modo, sarà possibile comparare le proposte delle compagnie, stabilendo quella più conveniente, facendo attenzione però anche ai costi accessori e agli oneri di servizio.

Si dovrà poi valutare il tipo di tariffa che più si preferisce, se fissa senza nessuna variazione nell’arco di tempo stabilito al momento della sottoscrizione del contratto, oppure variabile, con fluttuazioni che seguono la quotazione del prezzo dell’energia.

Questi aspetti permetteranno di confrontare le tariffe luce e gas con cognizione di causa, un’operazione che può essere effettuata da soli oppure affidandosi ai siti di comparazione dei prezzi. Questi portali, infatti, consentono di analizzare velocemente decine di offerte, tuttavia prima di scegliere quella giusta è indispensabile leggere i contratti di fornitura e realizzare una breve ricerca sull’operatore selezionato.

Offerte luce e gas: come trovare quella migliore?

Come abbiamo visto, entro gennaio 2022 sarà necessario scegliere un fornitore nel mercato libero, in vista della cessazione del servizio di Maggior Tutela. Per questo motivo, è importante attivarsi per scegliere un fornitore per l’energia elettrica e il gas, iniziando a valutare le varie proposte disponibili sul mercato.

Per trovare le promozioni più convenienti è essenziale seguire alcuni accorgimenti, evitando di fare la scelta sbagliata e ritrovarsi con una bolletta più cara del dovuto. Prima di tutto, bisogna preferire le offerte online, poiché sono in assoluto quelle più vantaggiose ed economiche, assicurando esse un netto risparmio rispetto a quelle tradizionali. Inoltre, si possono gestire in maniera telematica, utilizzando web console e app per i dispositivi mobili.

Un altro suggerimento è quello di prendere visione, prima di avviare la ricerca delle offerte, del costo dei consumi energetici delle proprie utenze, così da analizzare in modo più efficace le proposte delle compagnie, effettuando una scelta più consapevole. A questo proposito, si consiglia di informarsi anche sull’eventuale possibilità, messa a disposizione dai fornitori, di optare per programmi fedeltà e altri sconti oppure buoni regalo.

Infine, nel caso in cui si voglia fare una scelta che punti al risparmio economico e al tempo stesso alla tutela dell’ambiente, è necessario individuare le compagnie che mettono a disposizione offerte che prevedano esclusivamente l’impiego di fonti rinnovabili.

Il mercato libero, in conclusione, rappresenta senza dubbio un’opportunità per tutti gli utenti, per questo motivo è importante attivarsi subito, così da avere tutto il tempo necessario per trovare il fornitore giusto, in grado di soddisfare al meglio le proprie esigenze.