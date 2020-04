COVID LIVE|Pochi casi, tanti guariti ma lontana fase contagi 0 1000 guariti e positivi sotto 2 per cento dei tamponi analizzati, ma ci sono ancora "minicluster"

ECCO IL LIVE DI OGGI 24 APRILE 2020: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DALLA CAMPANIA

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 Covid: salgono a 22 i casi in clinica a Somma Vesuviana

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 Caso Feltri: "Seppellire tutto con una grassa risata"

AGGIORNAMENTO ORE 09.20 Funerali Sommese, presidente provincia multato: "Farò ricorso"

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 A Ischia contagiato anche un bimbo di 3 anni

Quasi mille guariti dal #covid19, il numero di decessi che cala e solo 44 tamponi positivi su oltre 3000 analizzati, la percentuale di contagi che scende sotto l'1,5 per cento, le zone rosse che man mano vengono “normalizzate”. Il quadro della Campania al 23 aprile è buono: tra i migliori delle Regioni del centro sud, probabilmente il migliore considerando il rapporto col numero di abitanti e soprattutto con la densità abitativa dell'area costiera.

Ma ancora non si arriva a una fase di contagi zero da coronavirus: pur avendo portato i tamponi alla soglia di 3mila al giorno una vera e propria zona a contagi zero ancora non c'è, ed è un dato che spinge alla prudenza.



E' polemica poi sulla fase 2 per le attività economiche: bar e ristoranti potranno riprendere da lunedì, limitatamente alle consegne a domicilio, ma in molti non riprenderanno poiché non conveniente, ad esempio per diversi bar di provincia che considerano più dannosa una riapertura con pochi caffè consegnati a domicilio rispetto alla chiusura. Non riaprirà Sorbillo, legittimo, non foss'altro che era stato tra i più attivi a chiedere una riapertura immediata per l'asporto.