COVID|Festa della Liberazione blindata in lockdown Celebrazioni simboliche in Campania e fashmob dai balconi cantando “Bella Ciao”

AGGIORNAMENTO ORE 10:00 Il Covid uccide ancora: 57enne del Vallo muore in Toscana

AGGIORNAMENTO ORE 9:13 Vendita mascherine e igienizzanti: scoperta truffa

AGGIORNAMENTO ORE 8:54 25 aprile: "Ricorrenza mai così attuale e significativa"

Giorno della Liberazione per la prima volta "blindato" in Campania come nel resto d'Italia. Le limitazioni dovute all'emergenza sanitaria da coronavirus fanno saltare le tradizionali celebrazioni in ricordo di quanti persero la vita per liberare l'Italia dal nazifascismo.

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris depone fiori sulla lapide che si trova nel cortile interno di Palazzo San Giacomo, sede del Comune, dedicata agli eroi della Resistenza. Cerimonie analoghe anche nelle altre province campane.

Per tenere sempre viva la memoria L'Anpi, l'Associazione Nazionale Partigiani D'Italia, saltate manifestazioni e cortei per evitare assembramenti, ha invitato le istituzioni e i cittadini a celebrare il 25 Aprile esponendo, alle ore 15, il tricolore ai balconi e alle finestre cantando 'Bella Ciao', canzone simbolo della resistenza.

Intanto notizie confortanti arrivano dall'ultimo bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania. Sono 25 i nuovi positivi al Covid-19.

Questa la comunicazione relativa ai tamponi eseguiti nella giornata di ieri che sono stati 3.190. Il totale complessivo dei positivi nella regione sale a 4.299. Ma non bisogna abbassare la guardia.

Si intensificano i controlli in strada in occasione di questo fine settimana e del Primo maggio. Le forze dell'ordine monitorano i varchi autostradali e le arterie di maggiore percorrenza per evitare spostamenti nelle località turistiche e fughe nelle seconde case, in violazione delle misure da contenimento da Covid 19.