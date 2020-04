LIVE COVID|Campania verso la vittoria contro il covid Ultimo giorno di lockdown totale: i casi sono pochissimi e da domani si torna a respirare

ECCO IL LIVE DI OGGI 26 APRILE 2020: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DALLA CAMPANIA DALLE REDAZIONI DI OTTOPAGINE.IT (PER APPROFONDIRE BASTA CLICCARE SULLA NOTIZIA)

AGGIORNAMENTO ORE 11.40 Positivo a coronavirus scappa da ospedale Milano: fermato da Polfer a Napoli

AGGIORNAMENTO ORE 11.10 Conte: "La scuola riaprirà a settembre. Ora pensiamo agli esami di Stato"

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 Sannio Tech in campo: nell'azienda sannita saranno analizzati oltre 200 tamponi al giorno

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 Ancora casi positivi ad Ariano: "Spiegate cosa sta accadendo"

AGGIORNAMENTO ORE 09.30 Rubate mascherine da cassette della posta

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 Gli effetti del covid sull'economia paiono dirompenti

Oltre mille guariti, pochissimi casi in percentuale e da domani primi barlumi di normalità con la ripresa delle consegne a domicilio di bar, pizzerie e ristoranti e con la possibilità di uscire in strada seppur in orari determinati e mantenendo le distanze di almeno due metri rispetto agli altri.

E' dunque già fase due in Campania, con le ordinanze del governatore che da domani porranno fine di fatto al lockdown totale.

Una fase che si annuncia comunque delicata, perché se i numeri consentono di tirare un sospiro di sollievo seppur dopo due mesi che hanno richiesto anche da queste parti un crudele tributo di vite, oltre 300 e in particolare di anziani, ora l'attenzione dovrà restare alta dal punto di vista sanitario ma si dovrà anche guardare a cosa accadrà dal punto di vista economio e soprattutto sociale.