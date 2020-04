COVID LIVE| Contagi al punto più basso da marzo: via fase due Solo 18 contagi ieri: dal 6 marzo non ce n'erano così pochi. Persone in strada per Jogging

ECCO IL LIVE DI OGGI 27 APRILE 2020: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DALLA CAMPANIA DALLE REDAZIONI DI OTTOPAGINE.IT (PER APPROFONDIRE BASTA CLICCARE SULLA NOTIZIA)

AGGIORNAMENTO ORE 11.20 Nuovo contagio a Caserta: si sale a 22 casi

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 Confcommercio: gravissimi i danni per imprese e lavoro

IN DIRETTA SU 696 TV LO SPECIALE CORONAVIRUS: IN ONDA SUL CANALE 696 DEL DIGITALE TERRESTRE, IN HOME DEL SITO OTTOPAGINE.IT O CLICCANDO QUI

AGGIORNAMENTO ORE 10.45 Positivo al Covid gira per il paese: denunciato per tentata epidemie

AGGIORNAMENTO ORE 09.51 "Chiudere le chiese è un abuso di potere"

AGGIORNAMENTO ORE 09.20 Donna con sospetto covid partorisce: chiuso reparto in ospedale

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 Gigione: "L'Italia sarà più forte di prima"

Sono soltanto 18 i nuovi contagi in Campania emersi dai tamponi analizzati ieri, oltre 1500. Un dato così basso in termini assoluti non si registrava dallo scorso 6 marzo, quando però la Regione era quasi totalmente fuori dall'epidemia da coronavirus.



Un dato molto basso che saluta, in Regione, il lockdown totale: è il giorno in cui sono autorizzati il jogging e le consegne a domicilio. A Napoli infatti parecchie sono state le persone che, anche in considerazione di una giornata dalle temperature decisamente estive hanno approfittato per una corsetta in via Caracciolo.



Altrove si nota il fermento in bar, pizzerie e cartolerie: saracinesche alzate e sanificazioni e pulizie in corso, sebbene in molti hanno scelto di non aprire e di aspettare il 4 maggio, quando, come specificato anche dal presidente del Consiglio Conte, nella conferenza stampa di ieri, sarà consentito anche l'asporto.

C'è voglia di normalità sebbene l'esigenza di rispettare le norme per evitare di ripiombare nell'incubo sia evidente.