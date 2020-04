Confcommercio: "Danni gravissimi a imprese e lavoro" Appello urgente al Governo

“La Fase 2 rinvia la riapertura degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e di tante attività del turismo e dei servizi.

Ogni giorno di chiusura in più produce danni gravissimi e mette a rischio imprese e lavoro. In queste condizioni diventa vitale il sostegno finanziario alle aziende con indennizzi a fondo perduto che per adesso non sono ancora stati decisi."

Così il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, commenta le disposizioni annunciate dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla Fase 2.

"Bisogna invece agire subito e in sicurezza per evitare il collasso economico di migliaia di imprese. Chiediamo al Presidente Conte un incontro urgente, anzi urgentissimo per discutere di due punti: riaprire prima e in sicurezza; mettere in campo indennizzi e contributi a fondo perduto a favore delle imprese”.

Ed è ancora in attesa di esito la pratica relativa al bonus di 600 euro previsto dal decreto Cura Italia. Sono in tanti a reclamare l'indennità anche in Irpinia, finora non accreditata sui propri conti postali e bancari. Non è dato sapere al momento se e quando la situazione si sbloccherà.