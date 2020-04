COVID LIVE|Pochi contagi, troppi in strada: "Così si richiude" 31 casi, ma spuntano cluster che allontanano quota "contagi zero". Governatori "Rispettate regole"

ECCO IL LIVE DI OGGI 28 APRILE 2020: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DALLA CAMPANIA

AGGIORNAMENTO ORE 12.00 Solofra: altri sei guariti dal Covid "Ottima notizia"

AGGIORNAMENTO ORE 11.30 Papa contro Cei: "Obbedire a norme anti-covid"

AGGIORNAMENTO ORE 11.15 Folla alle Poste, intervengono vigili per evitare assembramenti

AGGIORNAMENTO ORE 11.05 Incubo recidiva: persona dichiarata guarita torna positiva al Covid-19

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 Ospedale Covid Salerno pronto: l'inaugurazione con De Luca

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 Un'unità radiografica mobile per l'ospedale di Ariano

AGGIORNAMENTO ORE 09.30 Ristorante riapre e dona pizze al reparto Covid dell'ospedale

AGGIORNAMENTO ORE 09.20 Il sindaco di Avellino: "Ripartenza lenta, non siamo neanche alla fase uno e mezzo"

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 Due guariti a Pratola Serra. Il sindaco: gioia immensa

Numeri dei contagi da covid19 sempre bassi...ma ancora costanti e ancora lontani dallo zero: mini cluster come quello di Cervinara ( leggi qui) che si ripropongono di volta in volta e che suggeriscono ancora prudenza.

Prudenza che ieri è stata chiesta dalle istituzioni a vari livelli, dal governatore De Luca a sindaci come Mastella a medici come Ascierto, dopo che la prima giornata “extra lockdown” si è trasformata in una sorta di “extra omnes”, con strade piene, in particolare nelle grandi città, di persone uscite finalmente per una passeggiata.

Comprensibile, vista l'istituzione delle fasce orarie, che numerosi si riversassero in strada dopo quasi due mesi di clausura totale, ma i governatori hanno tuonato: “Così torniamo a chiudere tutto”.

Problemi anche per le riaperture delle attività: in particolare i pub, esclusi dall'ordinanza per la riapertura, sono stati presi di mira dai vigili che ne hanno vietato anche l'attività di delivery.