Cani e gatti, toelettatori a De Luca: "Riaprire il 4 maggio" La categoria: "Lo stato di salute dei nostri amici a quattro zampe va preservata"

Con una lettera aperta al governatore Vincenzo De Luca, il consiglio regionale della Federazione Nazionale Toelettatori, a nome dei soci della Campania, ha chiesto di poter rientrare tra le attività previste per l'apertura nella fase che prenderà il via il prossimo 4 maggio.

Quella dei toelettatori è una categoria (Codice Ateco 96-09-04 - servizi di CURA degli animali da compagnia), sottolinea una nota, "che non si occupa solo di "bellezza animale", come erroneamente si può pensare, ma soprattutto di "benessere animale". I professionisti del settore mettono in atto una serie di operazioni con l'obiettivo di mantenere ottimale lo stato di salute dei nostri amici a quattro zampe, fino a prevenire le malattie classiche di cani e gatti dovute ad incuria del manto o alla proliferazione di parassiti".