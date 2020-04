COVID LIVE| Curva contagi piatta: ma mini "focolai" spaventano 7 casi a Cervinara, ieri 4 a Benevento: mini cluster dicono che contagi zero è ancora lontana

AGGIORNAMENTO 29 APRILE 2020: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DALLA CAMPANIA

AGGIORNAMENTO ORE 10.20 Salerno ascolta De Luca: niente jogging in strada e sul lungomare



AGGIORNAMENTO ORE 10.05 Villa Margherita: si svuota la struttura focolaio

AGGIORNAMENTO ORE 09.45 Famiglia bloccata nel resort in Kenya: "Mancano viveri e medicine, siamo abbandonati: fateci tornare"



AGGIORNAMENTO ORE 09.30 L'appello delle imprese: "De Luca aiuti con la sanificazione"

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 Tre nuovi casi positivi in Irpinia: tutti asintomatici



30 tamponi positivi su oltre 2500: prosegue il trend di pochi contagi in Campania, sebbene i numeri bassi siano contraddistinti in ogni caso dalla comparsa a macchia di leopardo di mini cluster anche in zone dove i dati dei giorni precedenti indurrebbero a tirare un sospiro di sollievo.



E' l'esempio di Cervinara, paese del versante irpino della Valle Caudina dove si sono registrati altri 7 contagi da covid-19, tutti nell'ambito dello stesso nucleo familiare, o a Benevento dove ieri i contagiati erano ben 4. Insomma, fase di curva discendente ma ancora lontana da uno zero costante e dal sapore liberatorio.



Liberatorio come i primi giorni di parziale apertura a passeggiate e attività, anche se i risultati hanno indotto i governatori a invitare alla prudenza, anche con durezza ricordando i rischi e la lunga quarantena trascorsa che se prolungata per un ritorno alla fase acuta diverrebbe disastrosa e irreversibile per l'economia.



E tornano lentamente ad aprire le attività: anche se molti hanno deciso di prolungare la chiusura, dalle stime sembra che solo il 5 per cento abbia deciso di riprendere.