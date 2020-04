COVID LIVE|Contagi al minimo in Campania: ora nuove regole Impensabile che tra sud e nord vigano ancora le stesse norme con situazioni opposte

AGGIORNAMENTO ORE 12.20 Riapre Fca: "Segnale importante"

AGGIORNAMENTO ORE 12.16 Task force dei carabinieri per il controllo della fase 2

AGGIORNAMENTO ORE 12.15 Le infermiere al medico infettato:" Forza dottore, ti aspettiamo"

AGGIORNAMENTO ORE 11.55 Montesarchio: nuovo caso di positività

AGGIORNAMENTO ORE 11.45 Trasporti: ecco tutte le novità per Eav

AGGIORNAMENTO ORE 11.20 Il premier Conte: "Imprudente passare da tutto chiuso a tutto aperto"

AGGIORNAMENTO ORE 11.05 In attesa del tampone muore donna in ospedale

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 Ancora una vittima per Covid a Nocera Inferiore

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 De Magistris: ci saranno più disoccupati che morti di covid

AGGIORNAMENTO ORE 09.45 Gli anziani e il dramma solitudine: "Meglio morire di covid che di inedia"

AGGIORNAMENTO ORE 09.30 L'Appello del titolare di un bar: "Voglio rialzare questa dannata saracinesca"

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 Villa Margherita, indagati medici e amministratori

13 nuovi casi di Covid 19 in Campania, su oltre 3mila tamponi effettuati nella giornata di ieri: si tratta dello 0,4 per cento, il dato più basso in termini percentuali negli ultimi due mesi, il dato più basso in termini assoluti dallo scorso 3 marzo.



D'altronde anche in fase acuta la Campania è stata solo lambita dal virus rispetto ad altre parti d'Italia: su oltre 76mila tamponi effettuati dunque su casi sospetti 4mila sono risultati positivi, parliamo di poco meno del 6 per cento del campione.

Oltre 1000 i guariti, circa 360 i decessi.



Dati in ogni caso da trattare con cautela: si è notato infatti che a prescindere dalla curva ormai stabilmente in fase calante rispetto al picco di fine marzo – inizio aprile ogni tanto si registrano mini cluster in particolare in ambito familiare che suggeriscono di continuare ad essere molto prudenti.



Prudenza predicata anche da Paolo Ascierto, medico e ricercatore dell'Istituto Pascale in prima linea contro il Covid che ha parlato di una lunga fase di convivenza col virus che dovrà obbligatoriamente passare per misure di sicurezza che diventano parte della vita quotidiana.

Importante dunque osservare ciò che accadrà oggi e nei prossimi giorni con i numeri per valutare come si evolverà la situazione covid-19: se i numeri restassero così e dunque con contagi sporadici o addirittura a quota zero e restando sacrosante le misure di sicurezza da osservare con guanti, mascherine e disinfettanti a far da compagni inserparabili per la nuova vita per un tempo indeterminato e interminabile...è possibile che la Campania, così come altre regioni a contagi zero o giù di lì, abbiano le stesse limitazioni e regole di terre in cui si registrano ancora 1000 contagi al giorno?