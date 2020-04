A casa, in quarantena, come mantenersi in forma Stare bene, a casa, puntando su alimentazione e attività fisica

Troppo tempo in casa, senza la normale routine quotidiana, possono fare molti più danni di quanto immagini al tuo corpo e alla tua psiche. Per questo, senza la pretesa di essere esaustivi e non senza aver sottolineato che dovresti rivolgerti a dei professionisti ad hoc se noti cambiamenti o disturbi insoliti, proveremo di seguito a suggerirti delle idee per restare in forma anche in quarantena.

Organizza, innanzitutto, la tua giornata in maniera da ritrovare, per quanto possibile, una routine. Se stai lavorando da casa è più semplice: comincia a farlo allo stesso orario in cui ti recavi in ufficio, stacca ogni tanto per una pausa caffè, approfitta della pausa pranzo per chiacchierare con chi è in casa con te o per sentire un po’ di musica ma, soprattutto, non prolungare mai il tuo orario di lavoro oltre il tradizionale orario d’ufficio e non ritrovarti, cioè, a leggere una mail del tuo capo anche in piena notte. Se la quarantena ti ha imposto lo stop anche da lavoro, scandire la giornata potrebbe essere un po’ più complicato ma non è detto che tu non possa farlo organizzandoti in attività come studio, lettura, sport o qualunque sia il tuo hobby preferito.

Rimanere impegnato dovrebbe distrarti soprattutto dalla perenne voglia di spizzicare qualcosa: la noia e – è proprio il caso di dirlo – ansia e stress così comuni in questo periodo potrebbero portarti, infatti, continuamente davanti a frigorifero e dispensa alla ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti. Per calmare questo senso di fame nervosa puoi preparare tisane o acque detox da sorseggiare – fredde o calde a seconda di come le preferisci – tra un pasto e l’altro o ricorrere a degli integratori naturali: puoi trovare Spirulina Fit sul sito MantenersinForma.it, ma è solo uno dei tanti prodotti che ti aiutano a spezzare la fame mentre giocano numerosi altri effetti benefici, dal velocizzare il metabolismo a rafforzare il sistema immunitario. La cosa più importante, però, è fare attenzione all’alimentazione: mai come in questo periodo in cui sei costretto in casa è importante che sia sana ed equilibrata. Riduci le porzioni, anche in virtù del fatto che puoi muoverti di meno; prediligi frutta e verdura fresca e di stagione; elimina cibi fritti o grassi e pieni di zucchero, difficili da digerire, e, se hai un po’ di tempo in più da passare ai fornelli, dedicalo a preparare piatti completi, sani e gustosi.

Prova, infine, a muoverti. Chi lo ha detto, infatti, che sport e attività fisica si possano fare soltanto in palestra? Basta fare un giro in Rete per accorgerti che hai l’imbarazzo della scelta quanto a tutorial e workout casalinghi. Parti con quelli per principianti o, se hai frequentato la palestra e hai un minimo di familiarità con l’argomento, scegli gli esercizi che meglio vengono incontro alle tue esigenze (rassodare, tonificare, bruciare calorie, migliorare la respirazione, eccetera). Se hai bisogno soprattutto di rilassarti opta, invece, per yoga e meditazione: sono perfetti da fare in casa, basta solo ritagliarsi un angolo tranquillo.