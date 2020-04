4 metodi per tenere lontani gli insetti e le zanzare Tutti i pro e i contro per capire quale sia il migliore per voi

Con l’arrivo della bella stagione è normale stare più tempo all’aperto ma attenzione che potresti essere presi d’assalto da insetti infestanti e fastidiosi come le zanzare. Ci sono moltissimi metodi e soluzioni per tenerle lontane evitando le pruriginose punture e il rossore che perdura per giorni.

Di seguito, trovi una lista dei metodi più utilizzati contro gli infestanti analizzando tutti i pro e i contro per capire quale sia il migliore per voi.

1. Gli spray e ungenti: pregi e difetti

Diverse persone utilizzano spray e ungenti contro le zanzare e altri insetti fastidiosi. Si tratta di soluzioni da applicare direttamente sulla pelle ma meglio preferire quelli a base di ingredienti naturali per evitare reazione allergiche. Sono abbastanza efficaci ma tieni presente che la loro efficacia diminuisce nel corso del tempo soprattutto per colpa del sudore.

Alcuni di questi possono essere base oleosa e quindi ungere e macchiare i vestiti. In poche parole, devi continuare ad applicare il prodotto per una copertura continua, cosa che ti costringe a comprare diverse confezioni di spray perché potresti rimanere senza da un momento all’altro.

2. Il dissuasore a ultra suoni: pro e contro

Per eliminare le zanzare puoi trovare PestAway sul sito PestAway-Antinsetti.it che è un prodotto molto valido. Si tratta di un dissuasore che emette degli ultrasuoni impercettibili all’orecchio umano ma fastidiosi per gli insetti e anche per i roditori. Può essere utilizzato sia all’interno che all’esterno ma bisogna avere il collegamento elettrico.

Il vantaggio principale di questa tipologia riguarda l’assenza di prodotti chimici. Ottieni così un sistema efficace contro gli insetti che non ha ripercussioni sui membri della tua famiglia la quale resta al sicuro senza avere a che fare con mosche, zanzare, falene, topi, ratti, scarafaggi etc.

3. Il fornelletto elettrico con piastrine o liquido: vantaggi e svantaggi

Soprattutto negli ambienti domestici spesso si fa ricorso a fornelletti elettrici che vanno caricati con le piastrine e liquido. Anche questi sono piuttosto efficaci perché sprigionano degli odori che risultano insopportabili per gli insetti come le zanzare.

La stanza peròsi riempie di prodotti chimici che poi respiri. L’ideale sarebbe accendere il fornelletto e poi spegnerlo una volta che entri. Fai attenzione soprattutto se all’interno dell’ambiente sono presenti bambini piccoli o addirittura neonati.

4. Sistemi naturali e bio: pro e contro

Esistono anche tanti sistemi naturali e biologici contro gli insetti infestanti. Ci sono più soluzioni che puoi attuare in base all’infestante che desideri allontanare. Per esempio, la farina fossile o terra di diatomee risulta efficace contro tutti gli insetti striscianti che vogliono introdursi in casa alla ricerca di cibo come formiche e blatte.

Potresti trovare di aiuto degli zampironi fai da te che creano fumo dando fuoco ai fondi di caffè asciutti dopo aver preparto la moka, soprattutto quando ti trovi all’esterno dell’abitazione. Ricorda però che questi metodi che hanno un’efficacia limitata poiché sono più che altro sistemi di prevenzione piuttosto che di disinfestazione e allontanamento.