Work out a casa: consigli per avere addominali perfetti Alcuni consigli per fare gli addominali anche a casa

In questi ultimi periodi moltissime persone hanno iniziato a fare workout a casa per allenare gli addominali e avere finalmente una pancia piatta senza gli antiestetici rotolini in vista dell’estate. Ottenere un risultato valido e visibile in poco tempo però non è così facile come potresti pensare, quindi abbiamo deciso di dare alcuni consigli per fare gli addominali anche a casa.

Non sempre lo stesso esercizio

C’è chi è convito che basti fare i classici crunch ripetuti all’infinito per far apparire la tartaruga addominale. Non è affatto così! Il consiglio migliore per fare gli addominali anche a casa è alternare più esercizi tra di loro. Dalla posizione base prova allora a tenere prima le gambe stese, poi piegate e ancora sollevate. Ruota il busto mentre sali. In questo modoalleni tutta la zona addominale in maniera uniforme. Ci sono un’infinità di esercizi che ti permettono di tonificare la parte addominale da provare.

Fai un circuito

Molte volte il work out può diventare ripetitivo e noioso perciò ti convien fare proprio come si fa in palestra e costruire un circuito. Significa creare una sequenza di più esercizi diversi tra di loro come addominali crunch, plank, salto alla corda, flessioni e così via.

Bisogna prevedere un tempo per ogni esercizio e anche qualche secondo di ripresa tra uno e all’altro per riprendere fiato. Anche se hai un appartamento piccolo non significa che non puoi ideare un circuito per allenati e mantenerti in forma.

Usa un peso e tanti altri accessori che aiutano

Per massimizzare l’effetto del tuo allenamento a casa, ti conviene utilizzare un peso. Il classico peso uno o tre chili perfetto per fare i classici crunch, gli addominali obliqui oppure il russian twist. Ti basta tenere in mano un peso per migliorare la resa dell’esercizio.

Oltre al peso ci sono tanti altri accessori che ti aiutano durante il work out. Con il nuovo elettrostimolatore xPower 2.0 puoi far lavorare di più i muscoli sia durante l’allenamento che durante i momenti di riposo, anche mentre leggi o guardi la tv. Altro accessorio che puoi utilizzare durante il tuo allenamento domestico è la fitball, la palla da allenamento che ti permette di avere un supporto per allenare in particolare degli addominali.

Tante app e video lezioni

In palestra ti segue un trainer che ti aiuta a creare i circuiti e ti mostra gli esercizi più efficaci per il tuo allenamento. Per portare avanti il tuo allenamento anche quando sei a casa hai a disposizione moltissime applicazioni per telefono smartphone che fanno lo stesso. Moltissimi brand di abbigliamento sportivo, attrezzature sportive e simili hanno lanciato le loro applicazioni più aiutarti nell’allenamento.

Inoltre, in questo periodo tantissimi stanno postando video lezioni da seguire per ottenere risultati validi. Ci sono moltissimi allenatori, insegnanti, trainer, etc. che ogni giorno registrano video lezioni anche in direttaper offrirti un allenamento completo per avere finalmente un addome piatto e tonico senza un filo di pancetta.