Ristrutturare il bagno in modo intelligente? Scopri i sanitari di ImportForMe

Ristrutturare il bagno non è mai semplice, perché bisogna mettere in preventivo dei costi non indifferenti soprattutto per quanto riguarda gli arredi ed i sanitari. Questi complementi infatti comportano una spesa spesso elevata e non sempre si rivelano all'altezza del budget che è stato investito. Conviene dunque prestare attenzione e cercare di organizzare la ristrutturazione con intelligenza.

Fortunatamente, esiste un modo per risparmiare anche su questo: basta scegliere i sanitari bagno di ImportForMe e sono ormai moltissime le persone che hanno capito quanto sia conveniente. Questa azienda infatti propone prodotti di altissima qualità a tariffe decisamente concorrenziali, perché si occupa di vendita diretta dal produttore. Ciò consente di abbattere tutti i costi relativi agli intermediari e quindi di poter proporre al cliente un prezzo finale conveniente senza rinunciare alla qualità.

Sanitari bagno: perché scegliere ImportForMe

Sono diversi i motivi per cui conviene rivolgersi ad ImportForMe per l’acquisto dei propri sanitari bagno. Parliamo innanzitutto di un’azienda seria, che è in grado di offrire il massimo dal punto di vista della qualità e che tratta solo le migliori marche. Si può dunque contare su prodotti certificati che durano nel tempo, dal design moderno, realizzati con materiali di prima scelta.

I sanitari bagno presenti nel catalogo di ImportForMe inoltre sono in grado di accontentare qualsiasi gusto ed esigenza perché la scelta è davvero ampia e contempla modelli di vario tipo.

Ciò che però fa davvero la differenza è il prezzo, perché in negozio sarebbe impossibile trovare delle tariffe così convenienti ed il motivo è chiarissimo. Al costo iniziale del produttore infatti solitamente vengono applicati numerosi oneri aggiuntivi, perché naturalmente la rivendita deve pur guadagnare qualcosa. ImportForMe invece propone sanitari bagno al prezzo di produzione ed il risparmio per il cliente è dunque elevato.

In moltissimi scelgono quest’azienda anche perché permette di acquistare direttamente online e offre un servizio clienti sempre disponibile. Naturalmente ogni prodotto è dotato di garanzia quindi non si rischia nulla.

Sanitari per il bagno: quale modello scegliere?

I sanitari per il bagno non sono tutti uguali, quindi prima di acquistarli conviene conoscere le differenze tra i vari modelli perché parliamo di complementi che sono destinati a durare a lungo.

Sanitari sospesi: il must have del momento

Senza dubbio, quelli che attualmente vanno per la maggiore nelle case moderne sono i sanitari sospesi perché offrono numerosi vantaggi sia dal punto di vista funzionale che estetico. La loro particolarità è che non arrivano a toccare il pavimento come quelli tradizionali ma sono ancorati alla parete. Questo consente di facilitare le operazioni di pulizia ma anche di ampliare otticamente lo spazio del bagno, che spesso e volentieri è piuttosto limitato.

Sanitari filo muro

I sanitari sospesi sono sicuramente i più consigliati, ma non sempre è possibile installarli perché lo scarico non deve essere posizionato a terra ma nella parete. Un’alternativa altrettanto in voga negli ultimi tempi sono i modelli a filo muro, esteticamente più belli rispetto ai sanitari tradizionali e di più semplice installazione. Arrivano fino al pavimento, però non presentano spazi piccoli e difficili da raggiungere quindi anche in tal caso la pulizia è decisamente più semplice.