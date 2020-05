De Luca ci ripensa sull'asporto: ok a pizzerie e ristoranti A breve nuova ordinanza del governatore che dà il via libera da lunedì

Il governatore De Luca ci ripensa sull'asporto: via libera per ristoranti e pizzerie. La decisione è stata assunta su sollecitazione di un gruppo di consiglieri regionali a lui vicini e dovrebbe concretizzarsi a breve, con una nuova ordinanza, l'ennesima, che ribalta il quadro in vista della riapertura e della cosiddetta fase due.

L'ordinanza accoglie soltanto una parte delle proteste, certamente quella maggiormente rumorosa, che chiedeva la possibilità di riprendere le attvità porima dell'orizzonte fissato dal governo nazionale per il 18 maggio prossimo.

Palazzo Santa Lucia punta al cuore della piccola imprenditorialità campana, in larga misura costituita proprio da pizzerie e ristoranti. L?asporto darà modo di riallacciare il rapporto interrotto con i propri clienti ma anche di predispoorre e quindi affinare i sistemi di sicurezza per garantire la distanza sociale tra i clienti.

Rsta, per il momento, inascoltata l'altra voce di protesta che si è pure levata forte e chiara: quella delle migliaia e migliaia di imprenditori addetti alla cura personale, conme parrucchieri, barbieri e centri estetici.