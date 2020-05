Grassi: "Sull'asporto figuraccia di De Luca" Il senatore della Lega lo aveva denunciato durante una videochat sull'economia campana

"Figuraccia del governatore De Luca, costretto a una brusca retromarcia sul divieto di asporto, in contrasto con l'ultimo dpcm. Un'ordinanza illegittima, come da me denunciato pubblicamente questa mattina durante una videochat con i rappresentanti dell'economia campana, perchè non si può motivare un provvedimento più restrittivo semplicemente affermando che la stessa Regione non ha approvato i protocolli di sicurezza (tra l'altro ampiamente proposti dalle associazioni di categoria) e così proseguire sulla strada del blocco. Sarebbe stato un azzardo irrazionale, un grave colpo soprattutto per tanti pizzaioli e ristoratori che hanno speso soldi ed energie per attrezzarsi per la ripartenza. A forza di giocare allo sceriffo si incorre inevitabilmente in gaffe".

Lo rende noto con una dichiarazione stampa il senatore della Lega Ugo Grassi, dopo le precisazioni della Regione Campania a seguito dei rilievi espressi dai presidenti delle Camere di Commercio.