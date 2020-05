COVID LIVE| Ultimo giorno di quarantena: ora responsabilità Coi casi sotto l'un per cento da 4 giorni da domani parte la fase 2: ma serve prudenza

AGGIORNAMENTO ORE 11.38 Bus strapieni e rischio contagio: "Serve vigilanza"

AGGIORNAMENTO ORE 11.20 Mastella: "Cittadini dicano a chi viene da nord di autodenunciarsi, se non lo fanno li denuncino"

AGGIORNAMENTO ORE 10.56 Fedeli in piazza a fare il rosario col parroco: arrivano i carabinieri e fioccano le multe

AGGIORNAMENTO ORE 10.35 "Ok asporto ma riaprano tutti: perso un miliardo di euro"

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 Sì a footing, no all'asporto: la fase 2 di Lauro

AGGIORNAMENTO ORE 09.30 Oggi il ricordo del Vescovo di tutti i morti di Covid

Ultimo giorno di lockdown totale: da domani saranno consentite diverse attività che per due mesi sono state vietate e sanzionate. Passeggiare, rivedere congiunti o affetti (sperticandosi nella definzione di alberi genealogici o, come diversi meme social, nel fornire elementi che provino l'amore nei confronti del partner), prendere una pizza o una birra o un panino o un caffè d'asporto.

Sull'ultimo punto erano insorte, giustamente, diverse categorie già duramente provate dalla lunga inattività, portando alla retromarcia il governatore De Luca.

Insomma, una sorta di nuova alba mentre i numeri sorridono ancora alla Campania: 25 casi su 2900 tamponi, per il quarto giorno consecutivo il numero dei positivi al covid-19 in Campania è sotto l'un per cento. Ciò mentre preoccupa il dato relativo al potenziale esodo da nord: esauriti tutti i posti sui 4 treni da Milano a Napoli previsti domani.

Prudenza dunque e rispetto delle regole: è quello che serve per evitare di ripiombare nel baratro del lockdown totale vanificando tutti i sacrifici che i campani in maniera esemplare hanno fatto finora. Non sarà facile.