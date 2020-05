COVID LIVE|Campania in fase 2: stazioni e caselli blindati Vigili alle fermate dei bus per evitare assalti. I casi sono pochi: ieri 14 su 4000 tamponi

ECCO IL LIVE DI OGGI 4 MAGGIO 2020: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DALLA CAMPANIA DALLE REDAZIONI DI OTTOPAGINE.IT (PER APPROFONDIRE BASTA CLICCARE SULLA NOTIZIA)



AGGIORNAMENTO ORE 10.00 Benevento: stazione e terminal presidiati in vista dei rientri

AGGIORNAMENTO ORE 09.30 Visita ai congiunti anticipata: scatta la rissa

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 L'Irpino che ha sconfitto il Covid a Codogno: "Non torno, lo farò in tempi migliori"

AGGIORNAMENTO ORE 08.30 Partito il primo Frecciarossa dei rientri

L'Italia è ufficialmente in fase 2: quattro milioni di persone tornano a lavorare, naturalmente con misure di sicurezza imponenti per il contenimento del contagio da covid.19. In Campania diverse sono le novità: dai vigili alle fermate dei bus per evitare assalti ai mezzi alle stazioni “militarizzate” in attesa dei treni che arrivano da nord per riportare chi era rimasto bloccato nella fase 1 nelle proprie residenze. I

treni non sono pieni, ma d'altronde non poteva essere altrimenti visto che le nuove regole prevedono che i convogli possano essere riempiti al limite con metà della capienza massima.



Buone notizie sul fronte contagi: 4mila i tamponi analizzati ieri (ormai è vicina quota 100mila tamponi analizzati) e solo 14 contagiati. Una percentuale prossima allo zero che però non deve indurre facili ottimismi: tra i 14 positivi se ne sono registrati 3 a Benevento, ad esempio, e il giorno prima 4 a Caserta, zone che per giorni erano rimaste a contagi zero. Ricomparsa di casi che deve indurre alla prudenza.