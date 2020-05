COVID LIVE|Campania: ora è incubo rientri. 18 positivi a test In alcuni casi positivo 1 su 4. Tutti i rientranti dovrebbero andare in isolamento. Sarà così?

ECCO IL LIVE DI OGGI 5 MAGGIO 2020: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DALLA CAMPANIA DALLE REDAZIONI DI OTTOPAGINE.IT (PER APPROFONDIRE BASTA CLICCARE SULLA NOTIZIA)

Dipendesse dal numero di positivi ai tamponi quella di ieri sarebbe stata un'altra giornata felice per la Campania: 20 su 2500 e quota contagi zero che si avvicina sempre di più. Ma la prima giornata di lockdown è stata segnata dai rientri, e purtroppo da un numero decisamente elevato di positivi al covid-19 ai test rapidi: 18 alle uscite autostradali del casertano, zero alle fermate del treno ma perché i controlli in questo caso venivano fatti anche alla partenza dei controlli.



In alcuni casi, come alla barriera di Napoli Nord, a Marcianise, 14 positivi su 60 è un dato pazzesco: 1 su 4.

3 sono risultati negativi ai tamponi, ma in molti casi le misurazioni sono scattate quando i termoscanner hanno rilevato una temperatura sospetta. Tutti si sono dichiarati ignari della situazione: ma è credibile non accorgersi di avere una temperatura di 37,5 o superiore e in una situazione del genere non collegare malesseri e decimi a un virus che ha bloccato il mondo intero?

Possibile che qualcuno sia sfuggito ai controlli? Magari come trapela da testimonianze naturalmente tutte da verificare, persone che hanno superato “l'esame” termoscanner poiché “imbottite di tachipirina”?

Tutti avrebbero dovuto autodenunciarsi e andare in isolamento: sarà così?

Saranno i prossimi quindici giorni cruciali: dopo una settimana di positivi al di sotto dell'1 per cento dei tamponi un'impennata sarebbe disastrosa, perché porterebbe a un nuovo e mortifero locdown totale.