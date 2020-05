COVID LIVE| Virus sempre più debole in Campania Casi al di sotto dello 0,5 per cento dei tamponi analizzati. E sui rientri allarme rientrato

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 Negativi tutti i 200 test a campione fatti sui cittadini di Vietri

AGGIORNAMENTO ORE 10.20 Troppa gente in strada: sindaco chiude parchi e cimitero

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 32 positivi ai test, 31 negativi ai tamponi: ecco la verità

AGGIORNAMENTO ORE 09.30 Si allentano i divieti e il Sarno diventa una cloaca

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 "Mia madre è viva grazie a quella casa di riposo"

Il Covid in Campania è sempre più debole: anche ieri un altro dato molto positivo, con 14 casi su quasi 3500 tamponi analizzati. Sotto lo 0,5 per cento dunque, ma con casi che ricompaiono a macchia di leopardo anche in zone dove da giorni si registravano fasi di “contagi zero”, vedi Ariano Irpino ad esempio. Numeri e situazioni che impongono prudenza e rigetto per tentazioni da ultimo giorno di scuola.



Per fortuna poi è definitivamente cessato l'allarme rientri: 1 solo caso positivo ai tamponi ma su 32 test rapidi che avevano segnalato casi sospetti. La spiegazione è che gli altri 31 erano ex positivi, ormai guariti e con gli anticorpi covid.



L'attenzione ora è tutta sul sistema produttivo, duramente provato dai mesi di lockdown e alle prese con dubbi e difficoltà per la ripartenza.