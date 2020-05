Un aiuto nelle pulizie di casa: i robot di RobotMigliori.it Tutti i vantaggi e come scegliere i migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti

In Rete, sugli e-commerce specializzati, nei negozi di casalinghi e di elettrodomestici non è difficile imbattersi oggi in tanti robot aspirapolvere e lavapavimenti di modelli e con funzionalità diverse: questi oggetti hanno acquistato popolarità negli ultimi tempi, infatti, soprattutto per la capacità che hanno di rendere pulizie e faccende domestiche più semplici, meno faticose, più veloci. Tanto che non c’è azienda o brand storico del settore che non ne conti ormai almeno uno in catalogo, con il risultato per chi compra, di una grande varietà di scelta. Quello che proveremo a fare di seguito è, così, capire perché e quando un robot per i pavimenti è davvero la migliore scelta per la propria casa e come scegliere l’oggetto migliore.

Partiamo dai vantaggi di robot aspirapolvere e lavapavimenti. La prima cosa a cui è spontaneo pensare è la praticitàdi questi oggetti: dopo essere stati avviati, non richiedono praticamente nessuna altra azione e possono essere lasciati agire da soli e in totale autonomia; qualche modello più recente può essere programmato e ce ne sono ormai anche di controllabili in remoto, grazie ad app sullo smartphone per esempio, utili quando si voglia approfittare del non essere in casa per fare le pulizie o quando impegni lavorativi e personali fanno sì che sia questo l’unico momento per assicurarsi l’igiene degli ambienti domestici. Per le persone anziane e con ridotte capacità di movimento, però, i robot per i pavimenti possono essere l’ideale anche perché si muovono da soli e liberamente per tutta la casa, senza dover essere trascinati o spostati da una stanza all’altra. Piccoli come sono e dalle forme ergonomiche, i robot riescono a raggiungere, poi,ogni angolo della casa e a infilarsi sotto i mobili, dov’è più facile che si accumuli polvere e sporco e dove non sempre è facile arrivare con aspirapolvere e scopa tradizionale. Scegliendo attentamente il tipo di spazzola o di panno di cui sono dotati, infine, i robot aspirapolvere possono essere utilizzati tranquillamente e senza paura di rovinarla su ogni tipo di superficie.

Quanto a come scegliere tra i (tanti) diversi modelli di robot per i pavimenti, una delle prime cose fondamentali è capire se quello di cui si ha bisogno è un robot aspirapolvere, degno sostituto dell’aspirapolvere più tradizionale, o se, invece, si ha bisogno di un elettrodomestico che faccia di più del semplice aspirare polvere, residui e sporco. Nel primo caso non dovrebbe essere difficile trovare un oggetto di buona qualità e con un buon rapporto qualità-prezzo: la cosa più importante a cui guardare è la potenza del motore da cui dipende, semplificando molto, anche quella di aspirazione. Se si è alla ricerca, invece, di una soluzione che permetta allo stesso tempo di spolverare, lavare – e, perché no, asciugare – i pavimenti, si farebbe meglio a guardare a soluzioni come i robot lavapavimenti: anche in questo caso si può scegliere ormai tra alternative diverse, dei principali brand del settore, e che di differente hanno sia il metodo di lavaggio (a secco, con acqua, eccetera) e sia gli accessori (spazzole, setole, panno in microfibra, eccetera) di cui sono dotati.