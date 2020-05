Rientri dal Nord, in Campania 12 mila arrivi e 1 positivo Il dato in quattro giorni di controlli presso stazioni ferroviarie e caselli autostradali

Quasi 12mila arrivi in quattro giorni in Campania dalle regioni del Nord e tutti sono stati messi in quarantena presso il proprio domicilio. Un solo contagiato positivo al Covid 19 è emerso dai controlli. Nella giornata di ieri, presso le stazioni ferroviarie della Campania, ai caselli autostradali, all’aeroporto di Capodichino, e ai terminal bus, sono stati registrati 2.310 viaggiatori provenienti da fuori regione. Il numero include anche anche le registrazioni di rientri con auto a noleggio (50). Tutte le persone controllate sono state sottoposte a misurazione della temperatura. 42 passeggeri avevano una temperatura pari o superiore a 37.5°gradi centigradi. Sulla base delle valutazioni mediche, fatte dal personale sanitario al momento dei controlli, le Asl hanno sottoposto a test rapido 475 viaggiatori e 7 sono risultati positivi e sottoposti a tampone nasofaringeo che poi ha dato esito negativo. 224 persone in aggiunta a quelle dei giorni scorsi, hanno comunicato alle Asl di appartenenza il proprio arrivo. Complessivamente i rientri registrati dal 4 maggio ad oggi sono 11.871, 102 le persone con febbre, 2.139 i test rapidi eseguiti. Le comunicazioni dei rientri pervenute alle Asl sono complessivamente 1.074. Tutte le persone provenienti da fuori Campania, incluse quelle che viaggiavano con auto a noleggio, sono state poste in isolamento.