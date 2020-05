COVID LIVE|Impennata di contagi in Irpinia, e arriva il plasma Pochi casi in Campania, ma 12 su 21 in Irpinia. Intanto arriva la cura al plasma iperimmune

ECCO IL LIVE DI OGGI 8 MAGGIO 2020: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DALLA CAMPANIA DALLE REDAZIONI DI OTTOPAGINE.IT (PER APPROFONDIRE BASTA CLICCARE SULLA NOTIZIA)

AGGIORNAMENTO ORE 11.27 Ascierto: "Il vaccino? Lo proverò anche su di me"

AGGIORNAMENTO ORE 11.20 Da Torre Del Greco la bella storia di Alice

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 La maglia di Gigio Donnarumma all'asta per gli ospedali salernitani

AGGIORNAMENTO ORE 10.45 Fidanzatini si scambiano effusioni senza mascherina: multati

AGGIORNAMENTO ORE 09.45 Fare il bagno? E' possibile, ma su prenotazione online

AGGIORNAMENTO ORE 09.30 Dramma covid ad Ariano: ora la città ha il diritto di sapere

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 Anche al Moscati la cura al plasma iperimmune

AGGIORNAMENTO ORE 00.05 21 positivi in Campania: 12 solo in Irpinia

Leggere risalita dei casi, ma rimanendo sempre in una “safety area” al di sotto dello 0,5 per cento del totale dei tamponi analizzati. Così la Campania ieri: 21 contagi su oltre 4300 tamponi, in più rispetto ai 9 del giorno precedente, numero minimo dallo scorso 28 febbraio, ma non una risalita tale da indurre preoccupazione. Preoccupa semmai che di quei 21 molti arrivino dall'Irpinia, come raccontato da Ottopagine (leggi qui): ben 12, a testimoniare che l'attenzione deve essere sempre molto alta e l'utilizzo di protezioni individuali imprescindibile.

Altro dato su cui riflettere è quello dei test positivi delle persone che rientrano in Campania, che ai tamponi risultano negative: sono già una cinquantina in Campania, e dunque c'è un buon numero di persone entrata in contatto in passato col covid senza neppure saperlo.

E intanto in corso valutazioni sulla ripresa: sempre più probabile la riapertura dei ristoranti per il prossimo 18 maggio. Possibile anche una riapertura in anticipo di estetisti, barbieri e perrucchieri nel caso in cui i contagi rimanessero pochi.