Silvia Romano è stata liberata La cooperante di 23 anni rapita in Kenya nel novembre del 2018 è stata liberata oggi

Silvia Romano è libera. La cooperante italiana di 23 anni rapita in Kenya nel novembre del 2018 è stata liberata oggi dopo un anno e mezzo di prigionia.

Silvia era stata rapita da un gruppo di uomini armati che ha fatto irruzione nel complesso del centro di formazione a Chakama Town, vicino Malindi nel sudest del Kenya, dove la giovane italiana lavorava per un’organizzazione internazionale.

Per mesi non si è saputo nulla della cooperante italiana. Ora finalmente la Farnesina che non ha mai smesso di lavorare alla sua liberazione ha comunicato la buona notizia al presidente Conte che con un tweet ha rilanciato la notizia "Silvia Romano è stata liberata! - ha scritto il presidente del consiglio- Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia!"

Silvia Romano poco dopo l’annuncio di Conte ha dichiarato “Sono stata forte e ho resistito. Sto bene e non vedo l'ora di ritornare in Italia”.

Secondo fonti interne alla Farnesina la liberazione sarebbe avvenuta attraverso un "un lungo e complesso lavoro sul campo" diretto dal generale Luciano Carta, con la collaborazione dei servizi turchi e somali.

La 23enne italiana era nelle mani di Al Shabab, un gruppo terrorista somalo affiliato ad al Qaeda. La scorsa notte, a 30km da Mogadiscio, è scattata l'operazione dell'Aise in una zona ridotta in condizioni estreme per le alluvioni degli ultimi giorni.

La ragazza ora si trova nel compound delle forze internazionali della zona e sta bene.

Il padre di Silvia, Enzo Romana ha detto emozionato “lasciatemi respirare, devo reggere l'urto. Finché non sento la voce di mia figlia per me non è vero al 100 per cento. Devo ancora realizzare. La felicità è talmente grande che scoppia non mi interessa di nessun altro, solo di riabbracciare mia figlia dopo 17 mesi”.

Anche la madre si è detta “felicissima e frastornata, non me l'aspettavo, non l'ho ancora sentita, sto aspettando una telefonata dalla Farnesina".

Le istituzioni e il mondo politico non si sono divisi e hanno appreso con gioia la notizia.

Sui balconi del quartiere di Silvia la gioia dei vicini di casa per la liberazione della giovane volontaria esplode e in via Casoretto, dove abita la madre i dirimpettai hanno cantato commossi una canzone degli 883 e messo con gli stereo 'Happy days' di Ghali.

La senatrice di Leu, Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama ha dichiarato ''Bentornata Silvia! In un momento così drammatico finalmente una notizia che ci riempie di gioia. Dopo due anni Silvia Romano è tornata libera. Un abbraccio a lei e alla sua famiglia e un grazie a chi si è adoperato con discrezione e professionalità per arrivare a questo risultato''.

Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in Consiglio Regionale, che a novembre dello scorso anno aveva presentato una mozione urgente, approvata all'unanimità, per sottolineare la necessità di non dimenticare la vicenda della giovane milanese rapita in Kenia alla fine del 2018 e sollecitare il governo a mettere in campo tutti gli sforzi utili alla sua liberazione, ha dichiarato “cara Silvia, non appena ci saranno le condizioni ti aspettiamo al Pirellone per abbracciarti e festeggiare la fine di questo incubo. La Lombardia non ha mai smesso di tenere viva la speranza di vederti tornare a casa e dopo mesi di incertezza, finalmente la notizia più bella è arrivata. Un grazie a tutti coloro, che lavorando in silenzio in un contesto difficilissimo, sono riusciti a dare ai famigliari di Silvia la gioia più grande".

Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale lombardo ha affermato che “la liberazione di Silvia Romano è una notizia splendida, che ci riempie il cuore di gioia. Il primo pensiero va ai genitori, che finalmente potranno riabbracciarla. Grazie ai nostri servizi di intelligence, al corpo diplomatico e a tutte le persone che hanno lavorato per questo grande risultato. Silvia è una nostra giovane concittadina, e Milano non vede l'ora di accoglierla”.

Anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana ha sottolineato che questa liberazione è “davvero un'ottima notizia. Nell'esprimere grande soddisfazione e invio un simbolico abbraccio a nome di tutti i lombardi. E rivolgo un meritato ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo importante risultato".

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha scritto su Facebook: “La nostra concittadina Silvia Romano è libera! In un momento così difficile questa notizia è ancor più straordinaria. Ho appena sentito i suoi familiari e ho trasmesso loro l'affetto e la gioia dei milanesi. Grazie a chi ha lavorato silenziosamente per riportarla a casa”.

La politica nazionale ha esultato con post e tweet a valanga sui social.

Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha scritto su Twitter: ”Bellissima notizia la liberazione di Silvia Romano. Complimenti agli uomini e alle donne dell'Aise per lo splendido lavoro. Condotto nel silenzio, con grande professionalità e sprezzo del pericolo. La nostra intelligence si conferma patrimonio di competenza e dedizione”.

La presidente del Senato Elisabetta Casellati ha ha dichiarato che "È con viva soddisfazione che accolgo la notizia della liberazione di Silvia Romano, la cooperante rapita in Kenya nel novembre 2018. Esprimo la mia vicinanza ai suoi cari che per tutto questo tempo hanno atteso con grande apprensione il suo ritorno e ringrazio tutte le istituzioni, l'Aise in particolar modo, per il lavoro che ha reso possibile questo felice epilogo"

Matteo Salvini ha dato il “Bentornata a casa Silvia Romano! Un abbraccio a lei, alla sua famiglia e ai suoi amici. E un ringraziamento agli straordinari operatori dei Servizi Segreti italiani!".

Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha scritto su twitter “Una bellissima notizia! Silvia Romano è finalmente libera, grazie a chi ha lavorato per la sua liberazione. Una grande gioia per tutta l'Italia!”.

Emma Bonino, anche le su Twitter, ha scritto : “È davvero una bellissima notizia apprendere della liberazione di Silvia Romano!”.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentato "Che notizia stupenda: Silvia Romano è finalmente Libera! Grazie a chi ogni giorno si è impegnato per ricordarci la sua vicenda, e chi ha lavorato per farla tornare in Italia, grazie al Governo e al presidente Conte. Cara Silvia oggi si apre una nuova pagina, ti aspettiamo a braccia aperte”.

I deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Esteri. hanno commentato che “La notizia della liberazione di Silvia Romano ci riempie di gioia. L'Italia intera, oltre ai famigliari a cui ci stringiamo, aspettava da tempo questo momento. Un grazie sincero a tutti coloro che hanno lavorato per il suo ritorno a casa, in particolare la nostra intelligence e la Farnesina. Silvia, a presto in Italia".