COVID LIVE|E' quasi "contagi zero": ora regole diverse da nord Costante l'andamento, basso, dei casi. Ora serve concentrarsi sulla ripresa.

ECCO IL LIVE DI OGGI 10 MAGGIO 2020: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DALLA CAMPANIA DALLE REDAZIONI DI OTTOPAGINE.IT (PER APPROFONDIRE BASTA CLICCARE SULLA NOTIZIA)

AGGIORNAMENTO ORE 11.30 Pionati: la sanità irpina è da commissariare

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 De Magistris: a Napoli non va tutto bene

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 A Paduli il Comune offre sanificazione dei locali

AGGIORNAMENTO ORE 09.30 Aglianico cura anticovid: via sperimentazione a ospedale dei colli

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 Saviano: dopo funerali ex sindaco 12 casi covid

AGGIORNAMENTO ORE 08.00 Recod contagi ad Ariano: Castagnozzi difende De Luca

L'andamento dei contagi è costante in Campania: potrebbe essere definito ormai residuale. Al di sotto dell'1 per cento, quasi sempre attorno allo 0,5 per cento dei numerosi tamponi analizzati giornalmente: circa quattromila. Stabilmente attorno a un numero compreso tra le 10 e le 20 unità i casi positivi, con i rientri da nord che non hanno portato, pare, grossi grattacapi se non qualche dubbio sui test rapidi e su un numero di asintomatici entrati in contatto col virus nei mesi precedenti abbastanza ampio.

La partita contro il virus in sé è quasi vinta in Campania, quella da giocarsi ora, ben più dura e complicata è la partita contro le conseguenze del covid in una regione con diverse debolezze strutturali ataviche, specie nel tessuto socioeconomico falcidiato dalle crisi degli ultimi anni.

E dunque, stanti i casi ormai residuali e una situazione molto, molto difficile da affrontare sarebbe auspicabile fin da subito procedere in maniera diversa rispetto ad altre zone d'Italia in cui vigono le stesse regole ma con numeri di contagi ben diversi.