COVID LIVE| Via screening di massa: Campania pensa a fase 3 Casi sempre al minimo, parte monitoraggio delle categorie più esposte

ECCO IL LIVE DI OGGI 11 MAGGIO 2020: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DALLA CAMPANIA DALLE REDAZIONI DI OTTOPAGINE.IT (PER APPROFONDIRE BASTA CLICCARE SULLA NOTIZIA)



AGGIORNAMENTO ORE 11.30 Solofra: troppa gente in strada, rabbia del sindaco

AGGIORNAMENTO ORE 11.20 Lega contro De Luca: il suo modello è fallimentare

AGGIORNAMENTO ORE 10.20 La vera emergenza sarà la povertà

AGGIORNAMENTO ORE 09.30 Incoscienti e irresponsabili sono i primi alleati del virus

AGGIORNAMENTO ORE 08.45 Ben vengano i test, ma non trascuriamo i tamponi

AGGIORNAMENTO ORE 08.00 Screening di massa ad Ariano: a breve il via

Continua pressoché identico il trend dei contagi in Campania: ieri 14 su oltre 4mila tamponi, di questi uno solo ad Ariano, zona focolaio che De Luca ha assicurato sarà monitorata caso per caso nei prossimi giorni.

I numeri, ormai residuali e fatta salva l'obbligatoria prudenza fondamentale nei prossimi mesi, inducono a ragionare sulla fase 3: oltre al decreto allo studio del Governo (con diversi elementi che causano perplessità), oggi il governatore De Luca incontra barbieri, parrucchieri ed estetisti campani, per valutare il da farsi.

Si parte intanto con i test sierologici per le categorie più esposte: a Napoli oggi ad esempio è il turno della Procura, con magistrati, agenti delle forze dell'ordine e personale amministrativo.