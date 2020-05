COVID LIVE| Campania: regole diverse, nuove aperture dal 18 Pochi contagi: Regione può decidere autonomamente. Governo interverrà se casi aumentano

LEGGI IL LIVE DI OGGI 12 MAGGIO 2020: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DALLA CAMPANIA DALLE REDAZIONI DI OTTOPAGINE.IT (PER APPROFONDIRE BASTA CLICCARE SULLA NOTIZIA)

AGGIORNAMENTO ORE 11.30 Moscati: il coraggio degli infermieri in lotta contro il Covid

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 Infermieri vanno premiati

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 A Napoli i detenuti sanificano il carcere di Poggioreale

AGGIORNAMENTO ORE 09.30 Covid: ancora un decesso. Muore un 60enne di Angri

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 A Pietrelcina i nuovi due casi di covid nel Sannio

I numeri dei contagi in Campania restano quasi identici: ieri un leggerissimo passo indietro con 19 positivi a 2200 tamponi, e 3 casi nel Sannio. Non c'è dubbio in base alla situazione che serve prudenza, come più volte dichiarato da istituzioni, medici e ricercatori (ieri è intervenuto ancora Ascierto sull'argomento in tal senso): il rompete le righe e soprattutto il sentiment da ultimo giorno di scuola è di fatto pericolosissimo.

Di fatto però i numeri sono e restano buoni, molto di più rispetto al nord, perciò si va finalmente verso una soluzione auspicata di maggior autonomia: le regioni potranno decidere cosa aprire in maniera autonoma, il Governo potrà intervenire qualora il numero dei contagi crescesse.

Ed è per questo che è probabile che il 18 maggio in Campania si proceda con aperture anche per ristoranti, bar, parrucchieri, estetisti, certo, con rigidi protocolli di sicurezza.