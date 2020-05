COVID CAMPANIA| Tra riaperture e focolai che non si spengono Preoccupa il caso Ariano. Attività in difficoltà alle prese con le regole da seguire

Positivi ormai a regime, con 15 casi positivi ieri su oltre 3mila tamponi. Numeri e percentuali standard ma circostanze che testimoniano ancora una volta che la soglia di attenzione deve essere alta. Ancora tre casi ad Ariano, dove il focolaio, acceso a marzo e che ha portato il paese del tricolle a diventare zona rossa, pare non essersi mai spento, e due casi nel Sannio che fanno tremare, viste le caratteristiche.

Insomma: mascherine, guanti e disinfettanti ad oggi sono e devono restare equipaggiamento d'ordinanza per la popolazione e la normalità vista come la vita di prima non c'è e non si deve pensare ci sia.

Ciò nonostante si ragioni di riaperture totali delle attività, sebbene il dibattito suggerisca che più che di bagnasciuga e di spiagge la fase sia ancora quella del mare aperto, tra distanze di ombrelloni, tavoli, vetri in plexiglas e appelli delle categorie.

Un dibattito che oggi è cruciale dopo i danni fatti dal coronavirus: scienziati da un lato, politica che segue a ruota, categorie produttive in balia delle onde, una fase da superare.