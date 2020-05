COVID CAMPANIA|Contagi al minimo, ma De Luca "ha i brividi" Preoccupano le aperture e gli effetti che potrebbero avere. Partono screening di massa

Mentre il Governo vara il decreto e va in via di definizione quella che è la fase 2 in Campania si ritorna al minimo di contagi: 9 su oltre 3mila tamponi. Il numero più basso dal 28 febbraio, già emerso negli ultimi giorni.



Nonostante ciò De Luca è preoccupato: “Ho i brividi”, ha dichiarato, alludendo al post lockdown del 4 maggio e ai maggiori contatti tra la popolazione e relative potenziali conseguenze in termini di incremento dei contagi. Timori condivisi anche dalla comunità scientifica con il medico e oncologo Paolo Ascierto che più volte sta invitando alla prudenza e a non considerare terminata un'emergenza che qualora si riacutizzasse porterebbe problemi ancora più grandi di quelli patiti finora.

Intanto sono partiti, nelle città, gli screening di massa con le categorie più esposte, dai negozianti alle forze dell'ordine, sottoposte a tampone per mappare i positivi ed eventualmente gli asintomatici.



Ma si prosegue con la road map per le riaperture e dal 18 dovrebbero ripartire anche bar, ristoranti, parrucchieri: con diverse polemiche e critiche a modalità e regole.