COVID CAMPANIA| Contagi: è il week end della verità Timore di De Luca per gli effetti di aperture e rientri. Intanto ad Ariano non si fermano contagi

15 nuovi casi su oltre 3500 tamponi: costante il trend in Campania, sotto l'un per cento di positivi sul totale dei tamponi analizzati.

Ma gli occhi di istituzioni e medici sono puntati sui dati del prossimo week end e inizio settimana: a quasi due settimane dal 4 maggio vissuto spesso come un pericolosissimo “liberi tutti” in Campania e anche in considerazione dei numerosi rientri.

Se il trend rimanesse costante senza nuovi picchi e focolai allora si potrebbe, senza rilassamenti e imprudenze, ragionare seranemente sul dopo. Ad oggi gli occhi però sono puntati anche sul caso Ariano, comune che dall'inizio è diventato focolaio e che ancora oggi fa registrare contagi tanto da spingere il senatore leghista Barbaro a interrogare il ministro della salute Speranza.

Intanto su tutto il territorio sono partiti i test sulle categorie più a rischio per dare un maggior grado di sicurezza a quei lavoratori in prima linea durante l'emergenza e a cittadini che entrando al supermercato o in farmacia o negli uffici pubblici possono stare tranquilli.