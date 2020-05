COVID CAMPANIA|Il virus uccide ancora: un morto nel Sannio Pochi casi, ma il virus è presente. Al lavoro su line guida e riaperture

ECCO IL LIVE DI OGGI 17 MAGGIO 2020: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DALLA CAMPANIA DALLE REDAZIONI DI OTTOPAGINE.IT (PER APPROFONDIRE BASTA CLICCARE SULLA NOTIZIA)

AGGIORNAMENTO ORE 13.00 In 15 a chiacchierare senza mascherine: 23enne aggredisce poliziotti

AGGIORNAMENTO ORE 12.50 Il virus uccide ancora: c'è un altro morto a Cusano Mutri

AGGIORNAMENTO ORE 12.30 Và dalla fidanzata positiva: il suo tampone è negativo. 8 famiglie fuori dall'isolamento

AGGIORNAMENTO ORE 12.20 Incantesimo finito: chiazze marroni nel mare di Salerno

AGGIORNAMENTO ORE 11.40 Bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti: si riparte. Ecco le regole

AGGIORNAMENTO ORE 11.20 Assembramenti: troppe comitive di giovani in città

AGGIORNAMENTO ORE 10.55 Il sindaco di Letino: "Saremo i cittadini più sicuri da incontrare"

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 Ariano: tutti in fila per il test. Il Vescovo: la città vincerà

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 Covid: anche a Bucciano screening sulla popolazione

AGGIORNAMENTO ORE 09.30 Lonardo: "Decreto? Poco spazio per infanzia e scuole paritarie"

AGGIORNAMENTI ORE 09.00 Il sindaco di Cervinara ai giovani senza mascherina davanti ai locali: "Siete caproni"



16 nuovi casi: non fosse stato per il focolaio esploso a Letino in provincia di Caserta in Campania ce ne sarebbero stati solo 7, nuovo minimo.

Un dato su cui tutti predicano prudenza, dal governatore alle istituzioni, visto che ci sono diverse incognite:

i rientri: a Montesarchio ad esempio una persona rientrata da nord è risultata positiva al tampone, pur essendo totalmente asintomatica

i tamponi per le categorie a rischio: è stata la settimana in cui sono stati controllati a tappeto medici, infermieri, negozianti e tutte quelle categorie che durante la fase di lockdown hanno lavorato, esponendosi a un maggior rischio di contagio. Da valutare i risultati.

I minicluster: stante il basso numero di contagi continuano a spuntare mini focolai come a Letino, a Pietrelcina e come il caso Ariano dove di tanto in tanto rispuntano nuove positività.



Alla luce di ciò in ogni caso l'attenzione è puntata anche sulla fase 2: la linea di De Luca concordata col presidente della conferenza Stato Regioni, Bonaccini è passata seppur con qualche difficoltà. Nella notte l'accordo per le linee guida stava per saltare ma alla fine i governatori regionali hanno ottenuto ciò che chiedevano: linee guida chiare per le attività che da lunedì riapriranno.