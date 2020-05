COVID CAMPANIA|Riaperture, file e il focolaio Ariano che resta Ancora 4 casi nel paese del Tricolle mentre si riaprono le attività

AGGIORNAMENTO ORE 12.45 Motociclisti organizzano rave ma vengono bloccati. Il sindaco: "La pagheranno cara"

AGGIORNAMENTO ORE 12.30 Ascierto: mascherina va indossata sempre, non è pericolosa

AGGIORNAMENTO ORE 12.15 Salerno: guariti in numero doppio rispetto ai positivi

AGGIORNAMENTO ORE 12.00 Dall'inizio dell'emergenza 62mila lavoratori in cassa integrazione in Campania

AGGIORNAMENTO ORE 11.50 Ancora una vittima a Ischia: era ospite di una Rsa

AGGIORNAMENTO ORE 11.40 Nuova vittima Covid: è la 400esima in Campania

AGGIORNAMENTO ORE 10.10 Mastella: rispetto delle regole per non tornare indietro

AGGIORNAMENTO ORE 09.30 Dimesso primo paziente del covid center di Napoli

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 Covid e fase 2: "Non è andato tutto bene"

12 nuovi casi, e anche altri 3 decessi. Sono dunque 399 i decessi in Campania per Covid dall'inizio della pandemia. Il numero dei contagi continua dunque ad essere stabile a dispetto dei rientri e delle riaperture. Dei 12 contagi di ieri ben 4 sono ad Ariano: zona rossa dall'inizio del contagio che non ha mai accennato a fermarsi, peraltro, tanto da spingere parlamentari a interrogare il ministro della Salute. Intanto è partito e oggi terminerà lo screening massiccio della popolazione.

Nelle città intanto partono le riaperture: via ieri, con procedure di sicurezza imponenti, a estetisti, parrucchieri, barbieri e altre attività, con file all'esterno dei centri commerciali. Diverse però anche le attività che non hanno alzato le saracinesche.